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Gazi Koşusu'na ünlü isimler akın etti! Hipodromda şıklık yarışı

Güncelleme Tarihi:

#Gazi Koşusu#Hipodrom.Com#Tay TV
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 16:05

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 99’uncu kez koşuldu.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen dev organizasyonda bu yıl atlar 99. kez start aldı. Saat 17.15’te start alan yarış, Kanal D, Tay TV ve Spor Smart kanallarında canlı olarak ekrana geldi. Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Cutha kazandı.

 ÜNLÜLER YARIŞI HİPODROM.COM LOCASINDA İZLEDİ

 Ünlü isimler yarışı hipodrom.com'un Veliefendi'deki locasında izlemek için akın etti.

Gazi Koşusuna ünlü isimler akın etti Hipodromda şıklık yarışı

Fulya Eryiğit
Gazi Koşusuna ünlü isimler akın etti Hipodromda şıklık yarışı

Cemal Hünel-Arda Türkmen
Gazi Koşusuna ünlü isimler akın etti Hipodromda şıklık yarışı

Merve Dizdar

Gazi Koşusuna ünlü isimler akın etti Hipodromda şıklık yarışı

Ceren Benderlioğlu
Gazi Koşusuna ünlü isimler akın etti Hipodromda şıklık yarışı

Aybüke Yılmaz

Gazi Koşusuna ünlü isimler akın etti Hipodromda şıklık yarışı

Wilma Elles
Gazi Koşusuna ünlü isimler akın etti Hipodromda şıklık yarışı

Aslı Bekiroğlu-Uğurcan Günay

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KAZANAN AT SAHiBiNE SERVET KAZANDIRDI

Gazi Koşusu’nu kazanan at sahibine büyük bir gururun yanı sıra maddi olarak da bir servet kazandırdı. At sahibi, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin TL‘lik bir ikramiye kazandı.

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#Gazi Koşusu#Hipodrom.Com#Tay TV

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