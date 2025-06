Gazi Koşusu'na ünlü isimler akın etti! Hipodromda şıklık yarışı

Haberin Devamı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen dev organizasyonda bu yıl atlar 99. kez start aldı. Saat 17.15’te start alan yarış, Kanal D, Tay TV ve Spor Smart kanallarında canlı olarak ekrana geldi. Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Cutha kazandı.

ÜNLÜLER YARIŞI HİPODROM.COM LOCASINDA İZLEDİ

Ünlü isimler yarışı hipodrom.com'un Veliefendi'deki locasında izlemek için akın etti.



KAZANAN AT SAHiBiNE SERVET KAZANDIRDI

Gazi Koşusu’nu kazanan at sahibine büyük bir gururun yanı sıra maddi olarak da bir servet kazandırdı. At sahibi, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin TL‘lik bir ikramiye kazandı.