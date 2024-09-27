GastroAntep'le festival coşkusu

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Eşsiz mutfağı ve zengin kültürel yapısıyla Gaziantep, GastroAntep ile bir kez daha dünya sahnesinde. Festivalin ilk günü düzenlenen kortej ile yükselen coşku, çevredeki dükkanların ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

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Gaziantep Kalesi’nde toplanan kalabalık, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun çaldığı şarkılar eşliğinde şehrin tarihi noktalarından olan Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı’ndan geçerek Balıklı Meydanı’na geldi. Balıklı Meydanı’ndan otobüs, nostaljik araçlar ve motorlarla devam eden kortej, etkinliklerin olacağı Festivaller Parkı’na kadar devam etti. Araç kortejinde üstü açık otobüsle vatandaşlar selamlandı ve festivale bir kez daha davet yapıldı.

Korteje, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, belediye başkanları, festival için şehre gelen ünlü şefler, bisikletliler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BAKAN ERSOY VE BAŞKAN ŞAHİN ÜZÜM PEKMEZİ YAPTI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kente kazandırılan Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan ve Bünyamin Bozgeyik Kayna Sabun ve Pekmez Müze’sinde açılış öncesinde incelemelerde bulundu.

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Bakan Ersoy ve Başkan Şahin üzüm pekmezi yaptı.

Bakan Ersoy coğrafi işaretli ürün olan ve üzümden yapılan bastığın tadına baktı.

Pekmez Müzesi ziyaretinin ardından Sabun Müzesi’ne geçildi.

Müzede sabunun yapım aşamalarını anlatan bölüm incelendi.

ŞEFLER YÖRESEL LEZZETLERİ YORUMLADI

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında, Gaziantep’in kaynak niteliği taşıyan ilk yemek kitabının yazarı Sermin Ocak anısına özel bir workshop gerçekleştirildi.

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Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan bu workshopta, kentin ünlü otellerinin şefleri hünerlerini sergileyerek kıyasıya yarıştı.

Gaziantep’teki 6 farklı otelin profesyonel aşçıları, kentin zengin mutfak kültüründen esinlenerek, vegan, vejetaryen ve şifalı ürünler hazırladılar.

“Türkiye’nin ve Dünyanın Önemli Şefleri Gaziantep’in Gıdaları ile Vegan, Vejetaryen ve Şifa Ürünlerine Yön Verecek” başlığı etrafında gerçekleşen yarışmada, şefler Gaziantep’in yöresel lezzetlerini kendi özgün dokunuşlarıyla yeniden yorumladı.

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Bu gastronomi şöleni, sadece lezzetleri değil, şeflerin sunum ve yaratıcı yaklaşımlarını da öne çıkardı. Yöresel ürünlerin modern tekniklerle harmanlandığı tabaklar, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise özelliği ve büyüklüğü bakımından ikinci olan, yaklaşık 30 bin metrekare alana kurulu Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi işitme, konuşma ve zihinsel engellilere yönelik özel eğitim bölümleri farkındalık oluşturdu. Merkezde, hastalıkların tedavisinde suyun da kullanıldığı terapi yöntemlerinin yanı sıra otizm ve demans hastaları için dizayn edilen odalar, dikkat çekiyor.

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Bu kapsamda engelli vatandaşların toplumla bütünleşmelerini sağlayan Büyükşehir, “Engelsiz Kent Gaziantep” kimliğine yakışır hizmetlerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin “Engelin elde, ayakta, gözde ve kulakta değil yaşarmayan gözde nasırlaşmış kalpte” dedi. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, engelli vatandaşlar için meslek edindirme kurslarıyla iş piyasasında istihdam edilmeleri sağlanarak, engellilerin özgüvenleri güçlendiriliyor.