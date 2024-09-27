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GastroAntep'le festival coşkusu

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#Gastroantep#Gaziantep Büyükşehir Belediyesi#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
GastroAnteple festival coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 09:40

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nin coşkusu yapılan renkli kortejle şehrin dört bir yanına yayıldı.

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Eşsiz mutfağı ve zengin kültürel yapısıyla Gaziantep, GastroAntep ile bir kez daha dünya sahnesinde. Festivalin ilk günü düzenlenen kortej ile yükselen coşku, çevredeki dükkanların ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

GastroAnteple festival coşkusu


Gaziantep Kalesi’nde toplanan kalabalık, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun çaldığı şarkılar eşliğinde şehrin tarihi noktalarından olan Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı’ndan geçerek Balıklı Meydanı’na geldi. Balıklı Meydanı’ndan otobüs, nostaljik araçlar ve motorlarla devam eden kortej, etkinliklerin olacağı Festivaller Parkı’na kadar devam etti. Araç kortejinde üstü açık otobüsle vatandaşlar selamlandı ve festivale bir kez daha davet yapıldı.

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GastroAnteple festival coşkusu


Korteje, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, belediye başkanları, festival için şehre gelen ünlü şefler, bisikletliler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

GastroAnteple festival coşkusu

BAKAN ERSOY VE BAŞKAN ŞAHİN ÜZÜM PEKMEZİ YAPTI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kente kazandırılan Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açıldı.

GastroAnteple festival coşkusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan ve Bünyamin Bozgeyik Kayna Sabun ve Pekmez Müze’sinde açılış öncesinde incelemelerde bulundu.

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GastroAnteple festival coşkusu

Bakan Ersoy ve Başkan Şahin üzüm pekmezi yaptı.

GastroAnteple festival coşkusu

Bakan Ersoy coğrafi işaretli ürün olan ve üzümden yapılan bastığın tadına baktı.

GastroAnteple festival coşkusu

Pekmez Müzesi ziyaretinin ardından Sabun Müzesi’ne geçildi.

GastroAnteple festival coşkusu

Müzede sabunun yapım aşamalarını anlatan bölüm incelendi.

GastroAnteple festival coşkusu

ŞEFLER YÖRESEL LEZZETLERİ YORUMLADI

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında, Gaziantep’in kaynak niteliği taşıyan ilk yemek kitabının yazarı Sermin Ocak anısına özel bir workshop gerçekleştirildi.

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GastroAnteple festival coşkusu

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan bu workshopta, kentin ünlü otellerinin şefleri hünerlerini sergileyerek kıyasıya yarıştı.

GastroAnteple festival coşkusu

Gaziantep’teki 6 farklı otelin profesyonel aşçıları, kentin zengin mutfak kültüründen esinlenerek, vegan, vejetaryen ve şifalı ürünler hazırladılar.

GastroAnteple festival coşkusu

“Türkiye’nin ve Dünyanın Önemli Şefleri Gaziantep’in Gıdaları ile Vegan, Vejetaryen ve Şifa Ürünlerine Yön Verecek” başlığı etrafında gerçekleşen yarışmada, şefler Gaziantep’in yöresel lezzetlerini kendi özgün dokunuşlarıyla yeniden yorumladı.

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GastroAnteple festival coşkusu

Bu gastronomi şöleni, sadece lezzetleri değil, şeflerin sunum ve yaratıcı yaklaşımlarını da öne çıkardı. Yöresel ürünlerin modern tekniklerle harmanlandığı tabaklar, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

GastroAnteple festival coşkusu

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise özelliği ve büyüklüğü bakımından ikinci olan, yaklaşık 30 bin metrekare alana kurulu Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi işitme, konuşma ve zihinsel engellilere yönelik özel eğitim bölümleri farkındalık oluşturdu. Merkezde, hastalıkların tedavisinde suyun da kullanıldığı terapi yöntemlerinin yanı sıra otizm ve demans hastaları için dizayn edilen odalar, dikkat çekiyor.

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GastroAnteple festival coşkusu

Bu kapsamda engelli vatandaşların toplumla bütünleşmelerini sağlayan Büyükşehir, “Engelsiz Kent Gaziantep” kimliğine yakışır hizmetlerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin “Engelin elde, ayakta, gözde ve kulakta değil yaşarmayan gözde nasırlaşmış kalpte” dedi. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, engelli vatandaşlar için meslek edindirme kurslarıyla iş piyasasında istihdam edilmeleri sağlanarak, engellilerin özgüvenleri güçlendiriliyor.

GastroAnteple festival coşkusu

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#Gastroantep#Gaziantep Büyükşehir Belediyesi#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

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