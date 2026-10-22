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‘Game of Thrones’un yıldızı İstanbul’da

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#Game Of Thrones#Owen Teale#İstanbul
‘Game of Thrones’un yıldızı İstanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 07:00

‘GAME of Thrones’ dizisinde Ser Alliser Thorne karakterini canlandıran Galli oyuncu Owen Teale, yönetmenliğini Asa Bailey’nin üstlendiği ‘Something Pointless’ filmiyle 4. Uluslararası Digital Film Festival’ine konuk oldu.

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Oyuncu performansı ile de ‘en iyi erkek oyuncu ödülü’nü kazandı. Teale, festivalin ardından İstanbul’un tarihi mekânlarını gezdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Hüseyin Gazi Coşan, İstanbul Rehberler Odası Başkanı Selçuk Eracun, festivalin kurucu başkanları İlknur ve Bülent Doruker ile yönetmen Metin Çavuş ve festival ekibinin eşlik ettiği Teale, Şerefiye Sarnıcı’nı ziyaret etti.

GÖZLERİM DOLDU

Müzisyenler, Owen Teale için ‘Game of Thrones’un tema müziğini geleneksel enstrümanlarla seslendirdi. Oyuncu, dinletiden etkilendiğini açıkladı: “Gözlerim doldu çünkü hayatımda duyduğum en güzel tema müziği yorumuydu. Bazı enstrümanların adını bilmiyorum ama o kadar güzel çaldılar ki. Bu anıyı ömrümün sonuna kadar saklayacağım.” Teale, Kapalıçarşı, Sultanahmet Meydanı ve Cağaloğlu Hamamı’nı da ziyaret etti.

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#Game Of Thrones#Owen Teale#İstanbul

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