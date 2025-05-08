Kanserle boğuştuğu günlerin açısını çıkarıyor.... 37 yıl öncesine selam... Rahmetli görse gözleri dolardı

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Tedavisinin tamamlanmasından sonra 'ısınma turlarına' çıkan Kate Middleton bu hafta ise gerçek bir yıldız gibi parladı.

Tam da hayranlarının özlediği eski günlerine dönüşünün işaretlerini verdi.

Kate Middleton, bugün İkinci Dünya Savaşı'nın bitimi nedeniyle kutlanan ve VE Day yani Zafer Günü anması için Londra'daki Westminster Abbey'de düzenlenen törene katıldı. Tabii ki kocası Prens William da yanındaydı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkeye hizmette bulunup kendilerini feda edenlerin anıldığı törenin en çok dikkat çeken katılımcısı ise Galler Prensesi Kate Middleton oldu.

Özellikle de giydiği elbise nedeniyle.

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YİNE ESKİ GİYDİ AMA YİNE ÇOK ŞIKTI

Tıpkı Zafer Günü kutlamalarının ilkinde olduğu gibi yine daha önce giydiği bir kıyafeti seçti Middleton. Giydiği beyaz üzerine siyah puantiyeli o elbiseyi ilk olarak 2022 yılındaki Royal Ascot'ta giymişti Prenses Kate.

Sadece o gün farklı bir şapka kullanmıştı.

Üç yıl önceki etkinlikte ayakkabıları yine bugün giydiği rengin daha koyu tonundaydı. Çantası ise farklı bir modeldi.

Ama tıpkı üç yıl önce olduğu gibi bugün de giydiği elbise ve onu taşıma şekliyle de tam puan aldı Galler Prensesi.

Törende Kraliçe Camilla da beyaz bir kıyafet giymeyi tercih etti.





Galler Prensesi Kate'in kulaklarında da kayınvalidesi Prenses Diana'nın ünlü intikam küpeleri vardı.





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İLK GİYDİĞİNDE YER YERİNDEN OYNAMIŞTI

Aslına bakılırsa Kate Middleton bu puantiyeli elbiseyi ilk giydiğinde kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynamıştı.

Çünkü Prenses'in üzerindeki elbise yıllar önce kocası Prens William'ın annesi Prenses Diana'nın 1988 yılındaki Royal Ascot'ta giydiğinin neredeyse bire bir kopyası gibi.

Elbette ufak tefek farklılıkları var ama Kate bu puantiyeli elbiseyle göründüğünde akıllara hep Prenses Diana geliyor.

2022 yılında Kate söz konusu elbiseyle hem beğenilmiş hem de Diana'yı hatırlattığı için sempati toplamıştı.

Kate Middleton 2022 yılındaki Royal Ascot'ta aynı elbiseyi giydiğinde farklı bir şapka kullanmıştı.

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Onun o günkü görüntüsü de akıllara Prenses Diana'nın 1988'deki Royal Ascot'ta giydiği puantiyeli elbiseyi getirmişti.