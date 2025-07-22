Futbol aÅŸÄ±ÄŸÄ± Sofia'nÄ±n tek rakibi Danimarka prensi!

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PÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± hayatlarÄ±, kimi zaman yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklar, aÅŸklarÄ±, evlilikleri, ayrÄ±lÄ±klarÄ± kÄ±sacasÄ± onlarla ilgili her ayrÄ±ntÄ± milyonlarÄ±n ilgisini Ã§ekiyor.

Ã–zellikle de bu ailelerin kadÄ±n Ã¼yeleri.. Yani prensesler, kraliÃ§eler...

MODA Ä°KONU OLMAK Ä°Ã‡Ä°N BÄ°RAZ DA BOY GEREKÄ°R

Ã–zellikle de giyimleri kuÅŸamlarÄ± ve endamlarÄ±yla aynÄ± zamanda moda ikonu da oluyor bu "aileden taÃ§lÄ±" gÃ¼zeller.

Hatta artÄ±k moda konusunda onlar arasÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k bir rekabet olduÄŸunu bilmeyen de yok... Kimileri giydiÄŸini bir model kadar gÃ¼zel taÅŸÄ±yor, kimi de bazen yanlÄ±ÅŸ seÃ§imlerle moda eleÅŸtirmenlerinden ve hayranlarÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ not alÄ±yor.

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Elbette bu konuda sÃ¶z konusu kiÅŸilerin boylarÄ±nÄ±n ve fiziksel Ã¶zelliklerinin etkili olduÄŸunu sÃ¶ylememiz gerekir.

Ä°ster misiniz kraliyet dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en uzun boylu kadÄ±nlarÄ±na bir bakalÄ±m. BÃ¶ylece kimlerin giydiÄŸi kÄ±yafeti iyi taÅŸÄ±ma konusunda daha avantajlÄ± olduÄŸunu bir gÃ¶relim.

BÄ°R ZAMANLAR GENÃ‡ KUÅžAÄžIN EN UZUN BOYLUSUYDU

ÃœÃ§ Ã§ocuk dÃ¼nyaya getiren Kate Middleton, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda olduÄŸundan bile daha ince. AynÄ± zamanda da bir moda ikonu. Onun avantajÄ± elbette bu zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± ve uzun boyunun da etkisi var.

Ãœstelik Kate, topuklu giydiÄŸinde 1.91 santimlik boyu olan eÅŸi Prens William ile de eÅŸit bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiliyor. Kate'in boyu 1.75 santimetre.

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UZUN BOYLARI BABALARINDAN GELÄ°YOR

Avrupa'nÄ±n en uzun boylu monarkÄ±na gelirsek... Ä°spanya KralÄ± Felipe'nin ta kendisi.. Felipe'in boyu 1.94 santim. Neredeyse 2 metre. KarÄ±sÄ±, KraliÃ§e Letizia ise ondan epey kÄ±sa. Boyu 1.70 santim.

Ã‡iftin iki kÄ±zÄ± da babalarÄ± gibi uzun boylu. Epeydir askeri eÄŸitim gÃ¶ren Veliaht Prenses Leonor 1.75 santim boyunda.

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KardeÅŸi ise boy konusunda onu Ã§oktan geride bÄ±raktÄ±. Futbol tutkunu olduÄŸu bilinen kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Sofia 1.80 santim boyunda. Hatta bu yÃ¼zden ablasÄ±yla bir yere gittiÄŸinde dÃ¼z topuklu ayakkabÄ± giyiyor.

Sofia, uzun boy konusunda Kate Middleton'Ä±n tahtÄ±nÄ± elinden aldÄ±.Â AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Infanta Sofia sadece ailesindeki deÄŸil tÃ¼m kraliyet ailesi Ã¼yeleri arasÄ±nda en uzun boylulardan biri.





TEK RAKÄ°BÄ° DANÄ°MARKA PRENSÄ°

Sofia uzun boylu olmasÄ±na uzun boylu ama bu konuda rakipsiz deÄŸil. Tabii rakiplerinin sayÄ±sÄ± Ã§ok deÄŸil. Kendi kuÅŸaÄŸÄ±nda gerisinde kaldÄ±ÄŸÄ± tek kiÅŸi, Danimarka'nÄ±n veliaht prensi Christian. Daimarka tahtÄ±nÄ±n ilk sÄ±radaki varisi Christian daha 18 yaÅŸÄ±nda ama boyu Ã§oktan 1.90 santime ulaÅŸtÄ±.

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Bu arada Christian'Ä±n babasÄ± Kral Frederik, 1.83 santim boyunda. Annesi KraliÃ§e Mary de 1.72 santim.





AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Christian'Ä±n bu uzun boyu babaannesi eski KraliÃ§e Margarethe'den geliyor. Onun boyu 1.80 santim.





ANNE VE BABASI GÄ°BÄ° UZUN BOYLU

Son dÃ¶nemin Ã¶ne Ã§Ä±kan kraliyet ailesi Ã¼yelerinden biri Hollanda'nÄ±n gelecekteki kraliÃ§esi, Prenses Catharina Amalia... 1. 78'lik KraliÃ§e Maxima ve 1.83'lÃ¼k Kral Williem Alexander, ona uzun boylarÄ±nÄ± da genetik olarak geÃ§irdi. Catharina'nÄ±n boyu 1.75 santim.

Ãœlkesinde tehdit aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir sÃ¼re Madrid'de okula giden Catharina Amalia, kente teÅŸekkÃ¼r iÃ§in yaptÄ±rÄ±lan lale bahÃ§esinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda, kentin belediye baÅŸkanÄ±yla buluÅŸtu. O gÃ¼n Amalia ile belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n boy farkÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

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KIZLARI ONLARI DA GEÃ‡ECEK

Ä°sveÃ§ tahtÄ±nÄ±n ilk sÄ±radaki veliahtÄ± Prenses Victoria, 1.75 santim boyunda. EÅŸi Daniel 1.80 cm boyunda. KÄ±zlarÄ± Estelle ise daha 13 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen neredeyse anne ve babasÄ± kadar uzun boylu. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re geleceÄŸin en uzun boylu kraliyet ailesi Ã¼yesi olacak.

BELÄ°RGÄ°N BOY FARKI

LÃ¼ksemburg Grand DÃ¼kÃ¼ Henri ile karÄ±sÄ± Maria Teresa arasÄ±nda ise belirgin bir boy farkÄ± var. Grand DÃ¼k Henri, 1.80 santim. KarÄ±sÄ± Maria Teresa ise 1.60.

Uzun boy konusunda Kral Felipe'nin en ciddi rakibi NorceÃ§ Veliaht Prensi Haakon. Onun boyu 1 metre 90 santim. KarÄ±sÄ± Mette Marit ise 1.78 santim.

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