Funda Eryiğit: Çok iyi bir ikili olduk, birlikte çok eğleniyoruz

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“Timsah Ateşi”nin Alannah karakterini canlandıran Funda Eryiğit, “Rahat ve uyumlu bir ikili olduk bence. Sadece sahnede değil, kuliste de vakit geçirmekten hoşlanıyoruz. Genel olarak eğlenen bir ikili olduk. Oyunla ilgili düşündüklerimizi birbirimizle paylaşıp birlikte düşünebiliyoruz. Hepsi Kubilay için de geçerli bu arada. Birlikte rahatız” dedi.

İki zıt kutuplarda yaşayan kızkardeş Fianna’yı sahneye taşıyan Hazar Ergüçlü ise, “Tiyatroda epey tecrübesi olan birisiyle oynamanın avantajlarını yaşıyorum. Bir şeyi nasıl yapacağımı bilmezsem Funda’ya bakıyorum. Gün geçtikçe Timsah Ateşi’nde daha çok an ortaya çıkarıyoruz, gitgide daha eğlenceli hale geliyor” dedi.

“Timsah Ateşi” 26-27 Mart’ta Zorlu PSM, 16 Mart’ta Beşiktaş ve 19 Mart’ta CKM’de perde açacak.

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16 Mart Çarşamba / Beşiktaş Fulya Sanat / 20.00

19 Mart Cumartesi / CKM / 20.30

26-27 Mart / Zorlu PSM / 20.30

8-9-19 Nisan / Zorlu PSM / 20.30



Zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeş ve çocuklarını sevgisizliğe mahkum ederek onlarda derin yaralar açmış zalim bir babanın hikayesini anlatıyor.

1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alan “Timsah Ateşi” oyununda Alannah karakterini Funda Eryiğit, Fianna’yı Hazar Ergüçlü, babaları Peter Devlin’i ise Kubilay Tunçer sahneye taşıyor.

2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro” oyunu seçildi ve Türkiye’de ilk kez seyircinin beğenisine sunuldu…

Sevgisiz bir ev, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ile dindar ablası Alannah’ın (Funda Eryiğit) hikayesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk bir

kara-komedi seyirciyle buluştu…