Frankfurt’tan başarı ödülü

Festival, 12-19 Haziran günleri arasında 26’ncı kez sinema tutkunlarıyla buluşacak. Etkinliğin bu yılki ‘başarı ödülü’, oyuncu Merve Dizdar’a verilecek.

Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “Kuru Otlar Üstüne” filmindeki performansıyla 76. Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ seçilen ve bu ödülü alan ilk Türk oyuncu olan Dizdar’a başarı ödülü 18 Haziran akşamı Frankfurt’ta gerçekleştirilecek kapanış gecesinde takdim edilecek.

Oyuncu, ödülünü Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın elinden alacak.

Festivalde bu yılın bir diğer anlamlı ödülü ise Türk sinemasının unutulmaz aktörlerine verilen ‘vefa ödülü’ olacak. Genç yaşta hayatını kaybeden Yılmaz Zafer’in layık görüldüğü ödül, açılış gecesinde oyuncunun eşi Perihan Savaş’a takdim edilecek.