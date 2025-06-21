Frankfurt'ta Türk filmlerine ödül

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Sunuculuğunu Nefise Karatay ve Ebru Susur’un üstlendiği gecenin açılışında festival başkanı Hüseyin Sıtkı, Türk sinemasına ve kültürel etkileşime sunduğu katkılara değinerek tüm katılımcılara teşekkür etti ve “Frankfurt’tan yükselen bu sinema dili, daha da büyüyerek dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaşmaya devam edecek” dedi.

“Seyirci ödülü”, Nuri Bilge Ceylan’ın büyük beğeni toplayan filmi “Kuru Otlar Üstüne”ye verildi. Seyircilerden en yüksek oyu alan film adına ödül oyuncu Erdem Şenocak’a takdim edildi.

Ceylan Özgün, “On Saniye” filmiyle “en iyi yönetmen” ödülünü alırken, Doğuş Algün de “Ölü Mevsim” ile “en iyi film” ödülüne layık görüldü. Nehir Tuna ise “Yurt”la “en iyi senaryo” ödülünün sahibi oldu.

Ömer Akalın “Hevi” ile “en iyi erkek oyuncu”, Serpil Gül de “Döngü”deki rolüyle “en iyi kadın oyuncu” seçildi. Hasan Ete imzalı “İyi Ölüm” ise “en iyi belgesel film” ödülünü kazandı.