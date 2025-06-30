×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLER Kelebek HaberleriStil Haberleri

Frankfurt’ta Türk filmleri rüzgârı esti

Güncelleme Tarihi:

#Frankfurt Türk Film Festivali#Nefise Karatay#Ebru Susur
Frankfurt’ta Türk filmleri rüzgârı esti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 11:09

ULUSLARARASI Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 25. kez sinemaseverlerle buluştu.

Haberin Devamı

Festivalin kapanış töreninin sunuculuğunu Nefise Karatay ve Ebru Susur üstlendi. Festival başkanı Hüseyin Sıtkı, çeyrek asrı geride bırakan festivalin Türk sinemasına ve kültürel etkileşime sunduğu katkılara değinerek tüm katılımcılara teşekkür etti. Festival, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren gazeteci Mehmet Canbolat’ı festivale yıllar boyunca verdiği değerli katkılardan dolayı bir anı plaketiyle onurlandırdı. Plaket, çalışma arkadaşı Hamide Küçükler’e takdim edildi.

SİNEMA UMUTTUR

Festivalin bu yılki konukları arasında yer alan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali genel müdürü Hüseyin Orhan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu festivalin, yıllar içinde yalnızca filmleri değil, insanları ve kültürleri de bir araya getiren özel bir köprüye dönüştüğünü gözlemledik. Sinema umuttur, sinema dayanışmadır, sinema barıştır.” Festivalde “2024 yılı seyirci ödülü”, Nuri Bilge Ceylan’ın büyük beğeni toplayan filmi “Kuru Otlar Üstüne”ye verildi. Ödül filmin oyuncularından Erdem Şenocak’a takdim edildi. “En iyi senaryo ödülü” “Yurt” filmiyle Nehir Tuna’nın olurken, “en iyi erkek oyuncu” ödülünü “Hevi” filmiyle Ömer Akalın, “en iyi kadın oyuncu” ödülünü ise “Döngü” filmindeki performansıyla Serpil Gül kazandı. “En iyi yönetmen” ödülü “On Saniye” filmiyle Ceylan Özgün Özçelik’e giderken, “en iyi film ödülü” Doğuş Algün’ün yönetmenliğini yaptığı “Ölü Mevsim” layık görüldü. “En iyi belgesel film” ödülü Hasan Ete imzalı “İyi Ölüm” adlı yapımın oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Frankfurt Türk Film Festivali#Nefise Karatay#Ebru Susur

BAKMADAN GEÇME!