Frankfurt’ta Türk filmleri rüzgârı esti

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Festivalin kapanış töreninin sunuculuğunu Nefise Karatay ve Ebru Susur üstlendi. Festival başkanı Hüseyin Sıtkı, çeyrek asrı geride bırakan festivalin Türk sinemasına ve kültürel etkileşime sunduğu katkılara değinerek tüm katılımcılara teşekkür etti. Festival, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren gazeteci Mehmet Canbolat’ı festivale yıllar boyunca verdiği değerli katkılardan dolayı bir anı plaketiyle onurlandırdı. Plaket, çalışma arkadaşı Hamide Küçükler’e takdim edildi.



SİNEMA UMUTTUR



Festivalin bu yılki konukları arasında yer alan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali genel müdürü Hüseyin Orhan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu festivalin, yıllar içinde yalnızca filmleri değil, insanları ve kültürleri de bir araya getiren özel bir köprüye dönüştüğünü gözlemledik. Sinema umuttur, sinema dayanışmadır, sinema barıştır.” Festivalde “2024 yılı seyirci ödülü”, Nuri Bilge Ceylan’ın büyük beğeni toplayan filmi “Kuru Otlar Üstüne”ye verildi. Ödül filmin oyuncularından Erdem Şenocak’a takdim edildi. “En iyi senaryo ödülü” “Yurt” filmiyle Nehir Tuna’nın olurken, “en iyi erkek oyuncu” ödülünü “Hevi” filmiyle Ömer Akalın, “en iyi kadın oyuncu” ödülünü ise “Döngü” filmindeki performansıyla Serpil Gül kazandı. “En iyi yönetmen” ödülü “On Saniye” filmiyle Ceylan Özgün Özçelik’e giderken, “en iyi film ödülü” Doğuş Algün’ün yönetmenliğini yaptığı “Ölü Mevsim” layık görüldü. “En iyi belgesel film” ödülü Hasan Ete imzalı “İyi Ölüm” adlı yapımın oldu.