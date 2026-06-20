Frankfurt’ta ödül gecesi

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Sunuculuğunu Gökhan Mumcu ile Ebru Susur Atlı’nın üstlendiği gecede, Almanlardan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda ‘En İyi Film Ödülü’, Gözde Yetişkin ve Emre Sert imzalı ‘Sahibinden Rahmet’e verildi.

‘Sahibinden Rahmet’, Gözde Yetişkin ve Emre Sert’e ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Senaryo’ ödüllerini de kazandırarak gecenin en fazla ödül alan yapımı oldu. Filmin ödülleri, törene katılan görüntü yönetmeni Arınç Arısoy tarafından teslim alındı.

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Hazal Türesan, ‘Bildiğin Gibi Değil’ filmindeki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçilirken, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü ‘Sahibinden Rahmet’ filmindeki rolüyle Cem Yiğit Üzümoğlu’na verildi.

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Festival kapsamında verilen 2025 yılının en çok izlenen filmi ödülünü ise Nadim Güç’ün yönettiği ‘Mukadderat’ kazandı. Filmin ödülünü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Festival Direktörü Serap Gedik’in elinden aldı.

Bu yılın ‘Başarı Ödülü’ de oyuncu Merve Dizdar’a verildi. Festival kapsamında ayrıca tiyatro ve sinema oyuncusu Yetkin Dikinciler’e, etkinliğe bugüne kadar sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür plaketi verildi.