Frankfurt Türk Film Festivali 25. yılını kutladı

Haberin Devamı

UluslararasıFrankfurt Türk Film Festivali, 25’inci yılını özel bir geceyle kutladı. Gökçe Alkan ile Ahmet Berksoy’un sunuculuğunu üstlendiği etkinlik, geçen akşam Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşti.

Gecede, 2023 yılında Frankfurt’ta “Kabahat” filmiyle “umut vadeden genç oyuncu” seçilen, ancak törene katılamayan Mina Demirtaş’a ödülü takdim edildi.

Haberin Devamı

Törende Fehmi Yaşar ve Prof. Dr. Selahattin Yıldız’a da plaket verildi. Gecede ayrıca festivalin 25 yıllık hikâyesinin anlatıldığı belgesel gösterildi.