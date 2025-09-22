Frankfurt Türk Film Festivali 25. yılını kutladı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 10:37
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin 25. yılı AKM’de kutlandı. Gecede festivalin belgeseli gösterildi.
UluslararasıFrankfurt Türk Film Festivali, 25’inci yılını özel bir geceyle kutladı. Gökçe Alkan ile Ahmet Berksoy’un sunuculuğunu üstlendiği etkinlik, geçen akşam Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşti.
Gecede, 2023 yılında Frankfurt’ta “Kabahat” filmiyle “umut vadeden genç oyuncu” seçilen, ancak törene katılamayan Mina Demirtaş’a ödülü takdim edildi.
Törende Fehmi Yaşar ve Prof. Dr. Selahattin Yıldız’a da plaket verildi. Gecede ayrıca festivalin 25 yıllık hikâyesinin anlatıldığı belgesel gösterildi.