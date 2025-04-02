Fotoğrafları iki hafta önce ortaya çıkmıştı: Ünlü oyuncu ikinci kez anne oldu

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Ünlü oyuncunun bebeği dünyaya geldi.

BİR ANDA KARNI BURNUNDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Jennifer Lawrence Ekim 2024'te karnındaki bebeğiyle ilk kez görüntülenmişti.

Lawrence ve Cooke Maroney'nin ikinci çocuklarını kucağına aldığı dün akşam People dergisine yapılan açıklamayla ortaya çıktı.

Bebeğin cinsiyeti, adı ya da doğum tarihi ise açıklanmadı.

Ancak yıldız oyuncu bundan iki hafta önce eşiyle birlikte görüntülenmiş ve fotoğrafları servis eden ajans haberi “Doğumdan sonra ilk pozlar” şeklinde duyurmuştu.





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İKİ HAFTA ÖNCE İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Görüntülerde uzun bir palto giymiş olan Jennifer Lawrence’ın hamile karnının görünmediği dikkat çekmişti.

34 yaşındaki ünlü oyuncu oğlu Cy’ı Şubat 2022'de kucağına almıştı.

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40 yaşındaki eşi Cooke Maroney ile birlikte zaman zaman oğullarını gezdirirken görüntülenen çift evlendiklerinden beri özel hayatlarını göz önünde yaşamaktan kaçınıyorlar.

Oscar’lı oyuncu Eylül 2022'de Vogue dergisine bir röportaj vermiş, oğlu doğduktan sonra kalbinin "olabileceğini bilmediği bir kapasiteye ulaştığını" söylemişti.





"ANNE OLUNCA HAYATIM YENİDEN BAŞLADI" DEMİŞTİ

Jennifer Lawrence annelik hakkındaki hislerini "Doğum yaptıktan sonraki sabah, sanki tüm hayatım yeniden başlamış gibi hissettim. Sanki, 'Hayatımın birinci günü şimdi.' dedim. Oğluma sadece bakakaldım. Ona çok aşıktım. Tüm bebeklere çok aşıktım" sözleriyle anlatmıştı.





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"KOCAM HARİKA BİR BABA, GÖZÜM ARKADA KALMIYOR"

Lawrence, Haziran 2023'te ünlü bir sanat simsarı olan eşi Cooke Maroney’yi övmüş, "Neyse ki, kocam tüm dünyadaki en harika baba. Bu yüzden çalışırken, hiç suçluluk hissetmiyorum, çünkü oğlumuza çok iyi bakıyor” demişti.

Çift, ortak bir arkadaşları tarafından tanıştırıldıktan sonra 2018'de aşk yaşamaya başladı.

Ertesi yılın şubat ayında Maroney Jennifer lawrence’ a evlenme teklif etti ve çift, nişanlarından sekiz ay sonra evlendi.