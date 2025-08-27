Fotoğrafçı Mesut Adlin kendini ihbar etti: Kusurum varsa cezamı verin

Haberin Devamı

Mesut Adlin’in yaşı küçük biriyle yaptığı iddia edilen mesajlaşmalar tepki çekti. Tacizle suçlanan Adlin, savcılığa kendisi hakkında ihbarda bulunarak yargısız infaza uğradığını ileri sürdü ve iddianın araştırılmasını talep etti. Adlin, 11 kişi hakkında da ‘iftira’ ve ‘hakaret’ suçlarından şikâyetçi oldu.

‘MASUMİYETİ ORTAYA ÇIKSIN’

Mesut Adlin’in avukatı İsmail Demirci tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şöyle denildi: “Müvekkil hakkında taciz ve ısrarlı takip suçlamaları içeren, hiçbir somut delile dayanmayan paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar, sanatçı olan müvekkilin iş ve özel hayatında telafisi güç zararlar doğurmaktadır. Müvekkil, masumiyetini ortaya koymak amacıyla bizzat yargı mercilerine başvurmakta ve iddiaların savcılık makamınca titizlikle araştırılmasını talep etmektedir. İfşa ve linç kampanyası yalnızca kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmayıp, aynı zamanda toplumda yargısız infaza sebebiyet vermektedir.”

‘ASIL MAĞDUR KENDİSİ’

Demirci, Instagram’dan yapılan yazışmaların tarafların rızasına dayalı olduğunu öne sürdü: “Yazışmalar tek taraflı, ısrarcı veya rahatsız edici nitelikte değildir. Bu yazışmaların cinsel taciz suçunun unsurlarını oluşturmadığı açıktır. Temelsiz ithamlar ve linç kampanyası nedeniyle asıl mağdur müvekkilin kendisi olmuştur. Müvekkil, kendisine yöneltilen iftiraların araştırılmasını istemekte ve kadın beyanının esas alınması gerektiğini kabul etmektedir. Eğer kusuru, kastı veya suç teşkil eden bir eylemi mevcut ise yargılanmak istediğini ve yargının vereceği her kararı saygıyla kabul ettiğini beyan etmektedir. İddiaların araştırılarak soruşturma başlatılmasını istiyoruz.”

DÜŞÜNCESİZ DAVRANDIM

Tayanç Ayaydın hakkındaki taciz iddiasının ardından suskunluğunu bozdu. Oyuncu, eski rol arkadaşı Doğa Lara Akkaya’nın ifşa ettiği mesajlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yılbaşı gecesi meslektaşıma bir mesaj gönderdim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim. Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim.” İddia sonrası yeni dizisi “Güzel Köy”deki partneri Burçin Terzioğlu, Ayaydın’ı sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Bu arada, dizinin yapımcısının, Tayanç Ayaydın’la yolları ayırdığı iddia edildi.

İFŞA DEĞİL İTİBAR SUİKASTİ

Mesut Süre hakkında da ‘taciz’ ve ‘tecavüz girişimi’ iddiaları ortaya atıldı. Süre ise suçlamaları kabul etmedi: “Şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri yüzünden bir anda lince uğradım. Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen, izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil, itibar suikastıdır. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm.” Sunuculuğunu yaptığı “İlişki Testi” programından kovulan Mesut Süre’ye “Meksika Açmazı” ekibi destek çıktı. Fazlı Polat “Yerimiz Mesut’un yanıdır. Dostum olduğu için değil, ona inandığım için” derken, İbrahim Türker de “Bugün ben Mesut’un yanında duruyorum, çünkü onun kalbinin iyiliğini biliyorum” şeklinde bir paylaşım yaptı.