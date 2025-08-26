Flaşlar patlayınca panik oldular... Ünlü model ne yapacağını şaşırdı!

Sayit DURMAZ
Ünlü model Şevval Şahin, sevgilisi Burak Ateş ile önceki gece Bebek’te bir mekândan çıkarken görüntülendi.
Flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer arkalarını dönerek sağa sola kaçmaya başladı.
Ünlü çiftin bu hareketi şaşkınlık yarattı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan sevgililer, sahil hattı boyunca yürümeye başladı.
Çiftin etrafını bir anda çiçekçiler sardı. İki sevgili, çiçekçilerden kurtulmak için koşar adımlarla araçlarına binerek oradan uzaklaştı.