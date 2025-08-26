×
#Şevval Şahin#Burak Ateş#Bebek
Flaşlar patlayınca panik oldular... Ünlü model ne yapacağını şaşırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 08:07

Ünlü model Şevval Şahin, sevgilisi Burak Ateş ile önceki gece Bebek’te bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer arkalarını dönerek sağa sola kaçmaya başladı.

Ünlü çiftin bu hareketi şaşkınlık yarattı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan sevgililer, sahil hattı boyunca yürümeye başladı.

Flaşlar patlayınca panik oldular... Ünlü model ne yapacağını şaşırdı



Çiftin etrafını bir anda çiçekçiler sardı. İki sevgili, çiçekçilerden kurtulmak için koşar adımlarla araçlarına binerek oradan uzaklaştı. 

