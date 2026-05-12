Flamenko bir duygu yolculuğudur

Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 08:05

Naturalmente Flamenco, 16 Mayıs akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. İstanbul’da daha önce sahne alan ve büyük ilgi gören ünlü İspanyol dansçı Patricia Ibáñez Romero ile ekibi, yeni gösterileriyle izleyiciyi Endülüs’ün büyüleyici atmosferine davet ediyor. Romero ile Flemanko’nun ruhunu ve İstanbul’a duyduğu sevgiyi konuştuk.

* Naturalmente Flamenco’da özellikle doğallık ve sadelik ön plana çıkıyor. Flamenko size ne ifade ediyor?

- Flamenko’nun özü zaten budur. Flamenko duyguları ifade etme biçimimizdir, bu ifadenin gerçek olabilmesi için spontane şart. Bir gösteri hazırlarken bir iskelet kuruyoruz. Ama Flamenko en saf haliyle o yapının dışında kalan anlarda yaşıyor. Hazırlanmamış, hesaplanmamış, tam da o anda fışkıran anlarda.

* Naturalmente Flamenco seyirciye yalnızca bir gösteri değil, bir duygusal deneyim de vaat ediyor sanki...

- Tek bir duygu değil, bir duygu yolculuğu. Soleá’nın derin hüznünü hissettirmek, o ağırlığı, o içe çöküşü. Ama tangonun neşesini, o çıkışını, o karizmatik enerjiyi de... Flamenko formlarının her birinin kendine özgü bir rengi var ve biz o gece o renklerin hepsinden geçeceğiz. Seyircinin gösteriden çıktığında “ne gördüm” değil, “neler hissettim” diye düşünmeli.

İSTANBULLU SEYİRCİ DİKKATLİ VE TESLİM OLMAYA HAZIR

* İstanbul’daki seyirciyle kurduğunuz bağ, Endülüs seyircisiyle kurduğunuzdan ne açıdan farklı?

- Endülüs seyircisi Flamenko’ya yakın doğuyor. Aynı dili konuşuyor, o iç sıkışmasını daha hızlı tanıyor, yerinde “olé” diyebiliyor. Bu bir ayrıcalık. Ama İstanbul seyircisinde bambaşka bir şey var. Bu dördüncü gelişim ve her seferinde aynı sıcaklığı buluyorum. Saygılı, dikkatli ama teslim olmaya hazır. Her şarkı bittiğinde ve gösteri sonunda öyle bir alkış alıyoruz ki, bir sanatçı için daha büyük ödül yok.

DANSTA EN ÖNEMLİ ŞEY ÖĞRENDİKLERİNİ UNUTMAKTIR

* Farruquito ve Rafaela Carrasco gibi ustalarla çalışmış olmak bugünkü sahne dilinizi nasıl şekillendirdi?

- Çalıştıklarım arasında Farruquito, Rafaela Carrasco, Rocío Molina gibi çok önemli birçok isim var. Önemli olan onların kopyası olmak değil, kendi izini bırakmak. Her ustadan bir parça taşıyorum içimde. Bana en derin iz bırakan Manolo Marín oldu. Bana dedi ki: “En önemli şey, öğrendiklerinizi unutmaktır.” İlk duyduğumda şaşırmıştım; sonra anladım. Size dans öğretilebilirler teknik de ama sonunda o malzemeyi kendi topraklarınıza taşımanız gerekiyor. Ben öğrencilerime de aynısını söylüyorum.

SAHNE DIŞINDA DA İYİ İLİŞKİ KURMAMIZ ŞART

* Sahnede Luis Amador ve Sebastián Sánchez ile kurduğunuz bağ çok güçlü görünüyor...

- O bağ, sahne arkasında biriktirdiklerimizden. Sebastián’la sadece bakışmamız yeter, ne istediğimi söylememe gerek kalmıyor. Luis her ikimizle müthiş uyum içinde çalan bir gitarist. Sahnede iyi enerji yaratmak istiyorsanız önce dışarıda iyi ilişki kurmanız gerekiyor.

 

 

