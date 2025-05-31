Finali Sibel Can yaptı

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Ünlü sanatçı, Haliç Kongre Merkezi’nde verdiği konserle iş dünyasının yorgunluğunu aldı.

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan “Drama” albümünden yeni şarkılarını da seslendiren Sibel Can, konsere klasikleşmiş eseri “Padişah” ile başladı.

İş dünyasından konuklar sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti ve konser boyunca dev bir koro oluşturdu.

Geceye özel tasarlanan Amor Gariboviç imzalı kırmızı elbisesiyle sahneye çıkan Sibel Can, şıklığıyla da davetlilerden tam not aldı.