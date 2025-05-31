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Finali Sibel Can yaptı

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#Sibel Can#Haliç Kongre Merkezi#Amor Gariboviç
Finali Sibel Can yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 07:20

SİBEL Can, iş ve perakende sektörü için organize edilen Perakende Günleri’nin finalinde sahneye çıktı.

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Ünlü sanatçı, Haliç Kongre Merkezi’nde verdiği konserle iş dünyasının yorgunluğunu aldı.

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan “Drama” albümünden yeni şarkılarını da seslendiren Sibel Can, konsere klasikleşmiş eseri “Padişah” ile başladı.

İş dünyasından konuklar sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti ve konser boyunca dev bir koro oluşturdu.

Geceye özel tasarlanan Amor Gariboviç imzalı kırmızı elbisesiyle sahneye çıkan Sibel Can, şıklığıyla da davetlilerden tam not aldı.

Finali Sibel Can yaptı

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#Sibel Can#Haliç Kongre Merkezi#Amor Gariboviç

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