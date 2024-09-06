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Final sahnesi için İstanbul’a geldiler

Güncelleme Tarihi:

#Theo James#Fuze#İngiliz Oyuncu
Final sahnesi için İstanbul’a geldiler
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 08:56

İNGİLİZ oyuncu Theo James’in İstanbul’a geldiği, hayranlarının sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

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James ile dünyaca ünlü bir başka oyuncu Aaron Taylor Johnson’ın, “Fuze” filminin final sahnesinin çekimleri için İstanbul’da oldukları öğrenildi.

Ekibi getiren AZ Celtic Films’in kurucusu Zeynep Santıroğlu Sutherland, film için Sirkeci, Eminönü, Yeni Cami ve Mısır Çarşısı etrafında çekim yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu film için birçok ülkeye bakıldı. Hızlı hareket kabiliyetimiz ve yüksek prodüksiyon kalitemiz sayesinde final sahnesini Türkiye’de çekmeye karar verdiler. Ekip çok mutlu ayrıldı. Theo James, İstanbul’dan çok etkilendiğini, bir daha gelmek istediğini söyledi.” Ben Hopkins’in yazdığı, David Mackenzie’nin yönettiği “Fuze” filmi, bir soygun hikâyesini konu alıyor. 

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#Theo James#Fuze#İngiliz Oyuncu

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