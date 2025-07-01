Film sahnesi değil gerçek: Aşk ateşine yandılar!

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İki genç ünlü son olarak birlikte çıktıkları tatilde aşk tazelerden objektiflere yakalandı. Öyle görüntüler sergilediler ki bu mutluluk tablosunu görenler "Sanki 1960'ların romantik filmlerinden bir sahne gibi" yorumunu yaptı.

SANKİ ROMANTİK BİR FİLMİN SAHNESİ GİBİ

Aşklarını dolu dizgin yaşayan bu iki ünlü Dua Lipa ile Callum Turner. 29 yaşındaki Dua Lipa ile 34 yaşındaki oyuncu sevgilisi Callum Turner şu sıralarda İtalya'da tatil yapıyor.

Genç çift, önceki gün de iskelede bir yandan güneşlenip bir yandan da aşk tazelerken görüntülendi. İki aşığı dünyayı umursamaz halde görenler "Bu görüntüler sanki romantik bir film sahnesi gibi" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı.

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Lipa ile Turner, bir süredir nişanlandıkları söylentileriyle gündeme geliyordu. BU konuda uzun süre sessiz kaldılar ama sonunda Dua Lipa, bir dergiye verdiği röportajda bu konuyu doğruladı.

NİŞAN SÖYLENTİLERİNE SON NOKTAYI KOYDU

Lipa, Vogue dergisinin İngiltere baskısına verdiği röportajda "Evet nişanlandık... Bu çok heyecanlı" sözleriyle aylardır ortada dolaşan söylentileri ilk ağızdan doğruladı.

Arnavut asıllı şarkıcı "Birlikte yaşlanmaya, hayatı görmeye ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmaya karar vermek gerçekten özel bir duygu" diye sürdürdü sözlerini.

Lipa'nın verdiği ipuçlarına bakılırsa düğün öyle hemen birkaç ay içinde değil, ama yine de fazla uzatmadan yuvalarını kurmayı planlıyor çift.

Güzel şarkıcı bu konuda da "Önce turnemi tamamlamayı, Callum'un da çekimlerinin bitmesini bekliyoruz" dedi.

Lipa gelinliğini düşünmeye daha şimdiden başladığını da söylemeden geçemedi.

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İLİŞKİ GİDEREK CİDDİLEŞTİ

Lipa ile 35 yaşındaki Turner arasındaki ilişkinin ciddi olduğu aylardır belliydi aslında. Son dönemin aranan oyuncularından biri olan Turner, sevgilisini çıktığı turnede de yalnız bırakmadı hiç.

Hatta son olarak turnenin Milano ayağında onunla birlikteydi. İki sevgili orada da aşk tazeledi.

Dua Lipa o buluşma anında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

DOLU DİZGİN AŞK

Lipa ile Turner, önceki yılın başlarından bu yana birlikte. Daha doğrusu iki ünlünün birlikte olduğu ilk kez 2024'ün ocak ayında ortaya çıktı.

İkisi de bu konu hakkında hiç konuşmadı. Hatta birlikte görüntülenmemeye bile çalıştılar önceleri. Ama sonra durum değişti.

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Sokaklarda ya da birlikte gittikleri tatilde, birbirlerine olan sevgilerini gayet açık gözler önüne serer şekilde görüntülendiler. Ne meraklı gözlerden ne de kameralardan kaçtılar.

Hatta bir süredir Dua Lipa, sosyal medya sayfasında aşklarının nasıl da dolu dizgin sürdüğünü gözler önüne seren paylaşımlar bile yapıyor.

Daha da ötesinde geçen yılın son ayından bu yana Dua Lipa ile Callum Turner'ın nişanlandığı bile konuşuluyor. Buna neden olan da Lipa'nın parmağındaki iri taşlı pırlanta yüzük.

ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ VERDİ

İleri sürülenlere göre Callum Turner, Dua Lipa'nın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. Güzel şarkıcı da bu teklifi memnuniyetle kabul etti.

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O noktadan sonra da iki genç ünlünün aşkı kelimenin tam anlamıyla sokaklara taştı. Callum Turner, sevgilisinin çıktığı turnede onu yalnız bırakmadı.

'Japonya senin, Tayland benim' dünyanın dört bir yanını gezdiler. Gittikleri kentlerin sokaklarında sarmaş dolaş görüntüler sergilediler.

AŞK LAFTAN ANLAMAZ Kİ!

Bu arada Dua Lipa, daha önnce Trevor Noah, Jack Harlow ile flört etmişti.

Genç şarkıcı şu ana kadar en çok konuşulan ilişkisini ise Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar Hadid ile yaşamıştı. Herkes ilişkinin ciddileştiğini düşünürken onlar yollarını ayırdı.

Arnavut asıllı Dua Lipa Cammul Turner'dan önce usta yönetmen Costa Gavras'ın olu Romain ile bir ilişki yaşamıştı. Fakat onunla ilişkisinin kariyerini etkilediğini ileri sürüp Romain Gavras ile yolarını ayırdı.