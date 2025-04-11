Film için Dubai’de

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KANAL D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde ‘Cihan’ karakterine hayat veren Kubilay Aka, konuk oyuncu olarak yer aldığı “City of Life-Continuum” filminin çekimleri için bir kez daha Dubai’nin yolunu tuttu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin dev projelerinden biri olan film için ünlü yıldızlarla birlikte kamera karşısına geçen başarılı oyuncu, “Uluslararası isimlerle birlikte bir film setinde yer almak benim için güzel bir deneyim oldu” dedi.

2009 yapımı “City of Life”ın devamı niteliğinde çekilen yapım, Dubai’nin çok kültürlü yapısını ve gerçek hikâyelerini konu alıyor. Yapımcılığını Bold Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali F. Mostafa’nın oturduğu filmin yapımcısı ise Barış Cangökçe.