Filiz Akın anılacak

İBB Kültür ve SİAMER iş birliğiyle 24 Mart Salı akşamı saat 19.00’da İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek programda Filiz Akın dostlarının, yol arkadaşlarının ve sinema insanlarının anlatılarıyla hatırlanacak.

Sanatçının hem kişiliği hem de sinemadaki mirası iki ayrı başlık altında ele alınacak. “Filiz Akın: İnsan” bölümünde sanatçının hayatı ve anıları konuşulacak. Programın ikinci bölümü ise “Filiz Akın: Sinema” başlığı altında gerçekleşecek.

Moderatörlüğünü Afşin Yurdakul’un üstleneceği söyleşide Bircan Usallı Silan, Pınar Çekirge ve Ediz Hun, Filiz Akın’ın Türk sinemasındaki etkisini ve hatıralarını paylaşacak.