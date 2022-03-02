Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Stil Haberleri

Filistinli asıllı yazardan 'Kadının Sesi Yok'

#Etaf Rum#Kadının Sesi Yok#Edebiyat
Filistinli asıllı yazardan Kadının Sesi Yok

Filistin asıllı yazar Etaf Rum'un bir göçmen olarak kendi tecrübelerini kaleme aldığı ve 2019'da yayımlandığında büyük ses getiren romanı Kadının Sesi Yok, Türkçede... Çevirisini Arzu Altınanıt'ın yaptığı kitap, İthaki Yayınları tarafından okura sunuluyor.

Haberin Devamı

Otobiyografik izler taşıyan ilk romanı Kadının Sesi Yok'ta Etaf Rum, edebiyatın zayıflar ile ezilenler için özgürleştirici gücüne ve gelenekler arasında sıkışıp kalmış günümüz kadınlarının iç çatışmalarına ve özlemlerine incelikle bakıyor.

Filistinli asıllı yazardan Kadının Sesi Yok

“Bu hikâyeyi yazarken yaşadığım tereddüt ve korku dolu anların pek çoğunda Maya Angelou, Malala Yusufzay ve Audre Lorde gibi cesur kadınlardan ilham almaya çalıştım. Lorde’nin söylediği, “Sessizliğin seni korumayacak,” sözünü özümseyene kadar yazmaya devam ettim. Kadının Sesi Yok’u bu kadınlardan aldığım cesaretle yazdım" diye anlatıyor kitabını Rum.

Filistinli asıllı yazardan Kadının Sesi Yok

Haberin Devamı

GÖRÜCÜ USULÜ EVLENDİRİLDİ
Filistinli göçmen bir ailenin kızı olan Etaf Rum 8 Mayıs 1989’da Brooklyn, New York’ta doğdu. Genç yaşta görücü usulü evlendirilen yazar, Kuzey Carolina’ya taşındı ve burada iki çocuğu oldu. Çocuklarını yetiştirirken bir yandan kendini eğitimine adayan Rum, Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde İngiliz dili ve edebiyatı, felsefe ve Amerikan dili ve edebiyatı alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. Bir Filistinli göçmen olarak kendi tecrübelerini kaleme aldığı Kadının Sesi Yok kitabı 2019 yılında yayımlandığında büyük ses getirdi. Bir yandan eğitmenlik yapan, bir yandan da Books and Beans isimli kitapçısını işleten yazar, aynı zamanda 2022 yılında yayımlamayı planladığı ikinci romanı üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Etaf Rum#Kadının Sesi Yok#Edebiyat

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı