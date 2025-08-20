Filistin’e destek

Haberin Devamı

LALELİ’DE MODA ŞOVU

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) tarafından düzenlenen 11. Laleli Fashion Shopping Festival önceki gün başladı. Siyaset, iş ve moda dünyasını bir araya getiren açılış merasiminde görkemli bir defile yapıldı. Laleli Caddesi’ne kurulan 50 metrelik podyumda 60 model, 11 markaya ait toplam 110 kombinle yürüdü.

PODYUMDAN DÜNYAYA MESAJ

Aralarında Tülin Şahin ve Şevval Şahin gibi ünlü isimlerin de bulunduğu modeller, defilenin finalinde üstünde “Özgür Filistin” yazan tişörtler ve puşilerle podyuma çıktı. LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca da omzuna örttüğü puşiyle yaptığı konuşmada “Her türlü şiddeti kınıyoruz ama İsrail’in yaptığı soykırımı şiddetli bir şekilde kınıyoruz” dedi.

Kızının çizdiği elbiseyi giydi

Tülin Şahin’in kızı Siena’nın çizdiği lalelerle bezeli elbise tasarımı Euro Fashion tarafından hazırlandı. Şahin, 6 yaşındaki kızının tasarımı elbise ile podyuma çıktı.

Heyecan verici podyum

Şevval Şahin, “İlk kez bu kadar büyük bir cadde üzerine kurulu podyumda yürüyorum. Halkın ilgisi de büyüktü. Burada olmak heyecan vericiydi” dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat - LASİAD başkanı Giyasettin Eyyüpkoca