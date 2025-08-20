×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Filistin’e destek

Güncelleme Tarihi:

#11. Laleli Fashion Shopping Festival#Laleli#Filistin
Filistin’e destek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 08:25

11. Laleli Fashion Shopping Festival, Laleli Caddesi’ne kurulan 50 metrelik podyumdaki defileyle başladı. Etkinlikte Filistin’e destek mesajları verildi.

Haberin Devamı

LALELİ’DE MODA ŞOVU

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) tarafından düzenlenen 11. Laleli Fashion Shopping Festival önceki gün başladı. Siyaset, iş ve moda dünyasını bir araya getiren açılış merasiminde görkemli bir defile yapıldı. Laleli Caddesi’ne kurulan 50 metrelik podyumda 60 model, 11 markaya ait toplam 110 kombinle yürüdü.

Filistin’e destek

PODYUMDAN DÜNYAYA MESAJ

Aralarında Tülin Şahin ve Şevval Şahin gibi ünlü isimlerin de bulunduğu modeller, defilenin finalinde üstünde “Özgür Filistin” yazan tişörtler ve puşilerle podyuma çıktı. LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca da omzuna örttüğü puşiyle yaptığı konuşmada “Her türlü şiddeti kınıyoruz ama İsrail’in yaptığı soykırımı şiddetli bir şekilde kınıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Filistin’e destek

Kızının çizdiği elbiseyi giydi

Tülin Şahin’in kızı Siena’nın çizdiği lalelerle bezeli elbise tasarımı Euro Fashion tarafından hazırlandı. Şahin, 6 yaşındaki kızının tasarımı elbise ile podyuma çıktı.

Filistin’e destek

Heyecan verici podyum

Şevval Şahin, “İlk kez bu kadar büyük bir cadde üzerine kurulu podyumda yürüyorum. Halkın ilgisi de büyüktü. Burada olmak heyecan vericiydi” dedi.

Filistin’e destek
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat - LASİAD başkanı Giyasettin Eyyüpkoca 

Haberle ilgili daha fazlası:
#11. Laleli Fashion Shopping Festival#Laleli#Filistin

BAKMADAN GEÇME!