Feyyaz Yiğit: Hem korktum hem de çok heyecanlandım

Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 13:14
HALUK Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerini paylaştığı ‘Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’ adlı film, cuma vizyona girecek. Başrol oyuncuları, merakla beklenen filmleri hakkında konuştu.
Filmde boynundan aşağısı tutmayan Refik karakterine hayat veren Haluk Bilginer “Refik aciz ama hâlâ yaşamayı seven ve mutlu olmaya çalışan bir adam. Bu film hem bir dostluk hem de arayış hikâyesi” dedi.Feyyaz Yiğit
de Haluk Bilginer ile partnerliğini şu sözlerle anlattı: “Haluk Ağabey ile oynayacağımı ilk duyduğumda hem çok heyecanlandım hem de çok korktum. Onunla oynadığım sahnelerin hakkını veremezsem endişesi yaşadım ama Haluk Ağabey beni bu konuda çok rahatlattı. Ondan çok şey öğrendim.”