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Fethiye’nin asırlık kilimleri görücüye çıktı

#Fethiye 5. Belgesel Günler#Profesör Dr. Şerife Atlıhan#Fethiye
Fethiye’nin asırlık kilimleri görücüye çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğal boya ile dokunmuş asırlık kilimler sergisi, beğeniye sunuldu.

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Yıllar önce çeyizlik ve camiler için dokunan, makine dokumasının yani teknolojinin gelişmesiyle yerini makine dokumalarına bırakınca Fethiye kilimleri adeta tarihi eser gibi oldu. Muğla’nın Seydikemer ilçesinden olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Profesör Dr. Şerife Atlıhan, yıllar önce bu kilimlerin kaybolmaması için günümüze kadar sakladı. Fethiye’de başlayan 5. Belgesel Günler etkinliği çerçevesinde "Geçmişten Geleceğe Kilimlerimiz" konulu sergi açan Şerife Atlıhan, birbirinden değerli kilimleri sergiliyor. Seydikemer’den Çaykenarı'na, Göcek'ten Kayadibi ve Seydiler'e kadar hemen her mahallenin doğal boyalarından dokunulmuş kilimlerini sergileyen Atlıhan, her birinin değerinin 20-30 bin TL’nin üzerinde olduğunu belirtti.

Fethiye’nin asırlık kilimleri görücüye çıktı

Profesör Dr. Şerife Atlıhan tarafından, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Salonu’nda sergilenen kilimleri gören vatandaşlar bol bol fotoğraf ve görüntü çekerken kilimlerdeki ilmik ve üzerlerindeki motifler büyük beğeni çekiyor.

Profesör Dr. Şerife Atlıhan; “Seydikemer ilçesi Atlıdere köyünde doğdum. Burada bulunan kilimler tamamen bu yörenin kilimleri, motifleriyle birlikte. Dokuma teknikleri, renklerin hepsi buraya ait. Ben bunları yeniden yaptırttım. Çünkü yıllar önce toplanıp satılıyordu. Toplayıcılar bunları köylerde işte camilerden, evlerden alıp yerine makine halısı veriyordu. Bir gün hiçbir örnek kalmayacak diye eskileri alıp kalanlardan birebir doğal boyayla kopya yaptırdım. Birer tane bulunsun istedim. Ve bunu da bu halka tekrar hani bizim kuşaktakilere hatırlatmak, gençlere tanıtmak ilgisini uyandırmak belki geleceğe taşınır umuduyla Böyle bir şeyin varlığını bilsinler istedim. Şu kilimlerin üçü Fethiye’nin Arsa köyünün Kayadibi'nde de bunlara benzerleri var. Bu gruptakiler şurada gösterdiğim Seydiler kilimi. Kargı tarafınında yani Göcek köylerinde dokunmuş kilimleri de burada var. Bu sergidekiler Fethiye'nin kilimleridir. Sadece Fethiye ve çevresinin kilim örnekleri. Çuvallar, beşikörtüsü, ekmek mendili dokumaları da var. Hatta fotoğraflarda da gösterdim. İnsanların eskiden çok ihtiyaç duyduğu dokumalarıymış bunlar. Şimdi makine üretimi çıkınca vazgeçtiler. Dokunmuyorlar. Bir de insanların uğraş alanı değişti. Serayla uğraşıyor, turizm hizmetinde çalışıyor derken yani zaten de ihtiyacını makine dokumalarından karşılıyor. Bu yüzden kilim dokumasına, tezgahına başvurmuyor" diye konuştu.

 

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#Fethiye 5. Belgesel Günler#Profesör Dr. Şerife Atlıhan#Fethiye

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