Fethiye’nin asırlık kilimleri görücüye çıktı

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Yıllar önce çeyizlik ve camiler için dokunan, makine dokumasının yani teknolojinin gelişmesiyle yerini makine dokumalarına bırakınca Fethiye kilimleri adeta tarihi eser gibi oldu. Muğla’nın Seydikemer ilçesinden olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Profesör Dr. Şerife Atlıhan, yıllar önce bu kilimlerin kaybolmaması için günümüze kadar sakladı. Fethiye’de başlayan 5. Belgesel Günler etkinliği çerçevesinde "Geçmişten Geleceğe Kilimlerimiz" konulu sergi açan Şerife Atlıhan, birbirinden değerli kilimleri sergiliyor. Seydikemer’den Çaykenarı'na, Göcek'ten Kayadibi ve Seydiler'e kadar hemen her mahallenin doğal boyalarından dokunulmuş kilimlerini sergileyen Atlıhan, her birinin değerinin 20-30 bin TL’nin üzerinde olduğunu belirtti.

