Festivalde sanat turu

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilk olarak İskender Pala’nın 13 romanının ressamların gözünden yansıtıldığı “Kelimeler ve Renkler” sergisini gezdi.

Sergide, Pala’nın “Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk”, “Katre-i Matem”, “Şah ve Sultan” gibi eserlerini temsil eden tablolar dikkat çekti.



Ardından Şahin, “Taştan Kâğıda & Saraydan Sanata Tezhip” sergisini ziyaret etti. Bu sergide Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait mimari ve ziynet eşyalarının tezhip sanatıyla nasıl yorumlandığını inceledi. Başkan Şahin, bu tür sergilerin Gaziantep’in kültürel zenginliğini daha da ön plana çıkardığını belirtti.



‘YENİ BAKİLER YETİŞTİRMEMİZ LAZIM’



Başkan Fatma Şahin, sergi gezisi sonrası yaptığı açıklamada, kültür ve sanatın iyileştirici gücüne vurgu yaparak şunları söyledi:

“‘Taştan Kâğıda’, Selçuklu döneminde yapılan tezhiplerle yapılan hatları gözler önüne seriyor. Bu eserler, o kadar derin ve ustalıkla anlatılmış ki her bir eserin hikayesini uzun süre dinliyorsunuz ve ardından ana fikirler çıkarıyorsunuz. ‘Saraydan Sanata’ bölümünde ise Osmanlı döneminin en güzel eserlerinin nasıl ustalıkla sergilendiğini görüyorsunuz. Bizi biz yapan değerlere baktığınızda, Selçuklu ve Osmanlı’da sanatın nasıl yükseldiğine tanıklık ediyorsunuz.”

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Kültür ve sanat alanında yeni nesiller yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Fatma Şahin, “Yeni bir Muhteşem Yüzyıl yakalamamız lazım. Bunu başarabiliriz. Bunun için kültür ve sanat çalışmalarını öne çıkarmalı ve yüceltmeliyiz. Kültürü ve sanatıyla yükselen Gaziantep’i inşa etmemiz gerekiyor” dedi.

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Kahraman Emmioğlu’nun adını taşıyan sanat merkezine herkesi davet eden Şahin, “Bu güzel sergileri vatandaşlarımızın mutlaka görmesi gerekiyor. Festival kapsamında 50 noktada 500 civarında etkinlik yapılacak. Her birinde ayrı bir sanat var. Bu sergilerin her biri farklı hikayeler barındırırken, tarihten de derin izler taşıyor. Tüm halkımızı bu sergilere davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ZEUGMA MÜZESİ’NE YOĞUN İLGİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor.

Zeugma Mozaik Müzesi’nin sergi salonunda açılan Huzme Sergisi’nde kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerinin kumaşlarla resmedildiği 22 eser yer alıyor.

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Nizip Antik Kenti’nde 1990’lı yıllardaki kazı çalışmaları ile bu çalışmalarda başta “Çingene Kızı” mozaiği olmak üzere birçok önemli eserin çıkarılma anlarına ilişkin fotoğrafların büyük ekrana yansıtıldığı dijital sergi de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Müzenin Roma Salonu’ndaki, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından iadesi sağlanan ya da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen tarihi eserlerin yer aldığı “Kaçış Yok” sergisinde ise 52 eser ziyaretçilerini bekliyor. Müze ayrıca festival içinde yoğun ilgi de gördü.

ŞEHİRDEKİ İLK BEBEK KÜTÜPHANESİ

Gaziantep Bebek Kütüphanesi, Gaziantep’te bulunan ilk bebek kütüphanesi olarak açıldı. Uygulamalı bir bebek kütüphanesi olan kütüphane, pazartesileri hariç haftanın 6 günü, 08.30-17.30 saatleri arasında açık olup 0-60 ay bebekler için hizmet veriyor. Kütüphanede çeşitli atölyeler de bulunuyor.

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Bu atölyeler içinde bulunan çeşitli etkinlikleri kapsıyor ve aynı zamanda içerisinde “kutlama odası” da yer alıyor. Kutlama odası; doğum günü partileri, diş hediği, köstek kırma ve 40 uçurma gibi geleneksel kutlamalar için kapılarını vatandaşlara açıyor.



ÇEŞİTLİ ATÖLYELER



Bebek Kütüphanesi’nde çok özel çocuk kitaplarının yanında masal ritim atölyesi, duyu bütünleme atölyesi, dil atölyesi, anne bebek kütüphanesi, bebeklerin temel motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bebek uygulama atölyes yer alıyor.

Atölyeler çocukların vücutlarını daha iyi kontrol etmelerini ve fiziksel becerilerini artırmalarını sağlamakta. Duyu duvarları, lego sehpaları, hareket parkurları, hafıza duvarı, tırmanma duvarları ve mıknatıslı tahta gibi birçok köşeyi içeren alanlar bebeklerin en çok sevdikleri atölyelerden bazıları olacaktır.