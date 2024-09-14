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Festival yolculuğu başladı

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#Derun#Los Angeles Femme Uluslararası Film Festivali#Antalya Altın Portakal Film Festivali
Festival yolculuğu başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 13:30

YÖNETMENLİĞİNİ Müge Uğurlar’ın üstlendiği “Derun”, festival yolculuğuna başladı.

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Başrollerinde Furkan Andıç, Hatice Aslan, Güven Kıraç, Esra Erdemir ve Furkan Kalabalık’ın yer aldığı film, ekimde kadın yönetmenler, yapımcılar ve yazarları geliştirme amacıyla başlatılan Los Angeles Femme Uluslararası Film Festivali’nde gösterilecek. Ardından da Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “uluslararası filmler” kategorisinde yarışacak.

ilk ödülünü kazandı

Mevlana’nın Mesnevi’sinde yer alan “Padişah ile Cariye” kıssasından yola çıkılarak Makbule Kosif’in kaleminden senaryolaştırılan “Derun”, Albori Soulplace Film Festival’inde de “en iyi sinematografi” ödülünü kazandı. Yapımcılığını SBS Medya, B12 Medya ve ACT Academy’nin, ortak yapımcılığını Furkan Andıç, Ergin Varlıbaş ve Şule Şentürk’ün yaptığı filmin görüntü yönetmenliğini Sami Saydan, müziklerini ise Mercan Dede üstlendi.

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#Derun#Los Angeles Femme Uluslararası Film Festivali#Antalya Altın Portakal Film Festivali

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