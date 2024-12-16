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Doktoru açıkladı... Ferdi Tayfur’un son sağlık durumu nasıl?

Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Tayfur#Muğla#Hastane
Doktoru açıkladı... Ferdi Tayfur’un son sağlık durumu nasıl
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 12:16

Muğla’da soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde süren şarkıcı Ferdi Tayfur’un (79) sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Hastane başhekimi Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu, "1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz" dedi.

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Marmaris’in Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkiindeki evinde dün öğle saatlerinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur’un yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Marmaris’teki bir özel hastaneye kaldırılan Tayfur, buradan Muğla’ya sevk edildi.

Yapılan tetkiklerin ardından Ferdi Tayfur, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.Hastane başhekimi Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu, Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Doktoru açıkladı... Ferdi Tayfur’un son sağlık durumu nasıl

'BİLİNCİ AÇIK, SOHBET EDİYOR'

Dr. Gazezoğlu, "Sanatçımız Ferdi Tayfur genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu hastanemizde tedavi altına alındı. Şu an için sağlık durumu oldukça iyi. Kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirdi. Bunların üzerine hastamızın genel düşkünlüğü ortaya çıkması ciddiye alınabilecek bir sonuçtu. İlgili hekimlerimiz yoğun bakımda tedavi altına aldı. Biraz önce yanına gittim. Bilinci açık ve kendisiyle sohbet ettim. Güzel haberler vereceğine söz verdi. 1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz" diye konuştu.

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Doktoru açıkladı... Ferdi Tayfur’un son sağlık durumu nasıl

 

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#Ferdi Tayfur#Muğla#Hastane

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