Ferdi Tayfur'un son anlarında yanında ilk eşi vardı!

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“ŞARKILARINI SÖYLEMESİNİ BİLE İSTEMEDİ”

Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında 2 Ocak günü hayatını kaybeden arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur’dan kalan mirasın paylaşım krizi hakkında konuşuldu. Canlı yayına bağlanan Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, kızı Tuğçe’yi mirasından menettiği iddialarına da yanıt verdi.

Konu hakkında Ferdi Tayfur’la hem yazıştıklarını hem de konuştuklarını söyleyen avukat; Tayfur’un kızı hakkında “şarkılarımı bile okumasın” dediğini, bununla alakalı dava açtıklarını ve hatta duruşma gününün bile belli olduğunu söyledi.

“ONLARA YAŞARKEN DE MİLYONLAR VERDİ”

Ferdi Tayfur’un henüz hayattayken eski hayat arkadaşı Necla Nazır’a ve kızı Tuğçe’ye milyonlarca lira harcadığını ve çok fedakarlık yaptığını söyleyen avukat, buna rağmen hem kendisinin hem de Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe ve eşinin hakaretlerine maruz kaldıklarını iddia etti. Bunun karşılığında da Ferdi Tayfur’un kızını mirasından menetmeye karar verdiğini ama ömrünün bunu yapmaya vefa etmediğini anlattı.

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“NECLA NAZIR NE KIZINA NE DAMADINA ‘DUR’ DİYEBİLDİ”

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe arasındaki krizin en büyük sebebinin damadı olduğunu söyleyen Tamgüç, “Necla Nazır, ne kızına ne de damadına ‘dur’ diyebildi” dedi.

Avukat Hakan Tamgüç’ün konuşması sırasında programı arayan Necla Nazır’ın “aileden biri değil, neler yaşandığını bilemez” sözlerine de tepki veren avukat, kimsenin Ferdi Tayfur’la kendisi kadar yakın olmadığını, hatta kızı Tuğçe’nin hastaneye bile ziyarete gelmediğini söyledi.

“ORTADA 50 MİLYONLUK DAVA YOK”

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’ye 50 milyon liralık dava açtığı iddialarına da yalanlayan Tamgüç, Tayfur’un önce soyadı davası açtığını, kendisine edilen hakaretler sonrası da suç duyurusunda bulunduğunu ve evlatlıktan reddetme kararı verdiğini söyledi.

“SÖYLENEN MAL VARLIĞI GERÇEK DEĞİL”

Ferdi Tayfur’un kamuoyuna yansıyan mal varlığının gerçek olmadığını da sözlerine ekledi avukat Hakan Tamgüç, ölümünün üzerinden henüz günler geçmişken Ferdi Tayfur’un yaşarken yaptığı iyilik ve yardımlar yerine mal varlığının konuşulmasını da eleştirdi.

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“TABUT BAŞINDA AĞLIYOR NUMARASI YAPTI”

Necla Nazır ve kızının Ferdi Tayfur’u görmek istemelerinin kimse tarafından engellenemeyeceğini, kendi istekleriyle Tayfur’u görmeye gitmediklerini söyleyen Hakan Tamgüç, kızı Tuğçe’nin tabut başında bile ağlar gibi yaptığını, gözyaşı dökmediğini söyledi.

“SON ANLARINDA YANINDA İLK EŞİ VARDI”

Avukat Hakan Tamgüç, Ferdi Tayfur’un son anlarında yanında ilk eşi Zeliha Turanbayburt’un olduğunu da söyledi.