Ferdi Tayfur ölüm yıldönümünde şarkılarıyla anılacak

#Ferdi Tayfur#Ferdi Tayfur Şarkıları#Ölüm Yıl Dönümü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 09:43

2 Ocak 2025’te hayatını kaybeden arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, vefatının birinci yıldönümünde farklı etkinliklerle anılıyor.

Sanatçı için hem radyoda hem de sahnede anma programları düzenlenecek. Kral FM, Ferdi Tayfur’un anısına özel bir anma haftası hazırladı. Hafta boyunca yayın akışında sanatçının eserlerine yer veriliyor.

2 Ocak Cuma günü ise gün boyu Ferdi Tayfur şarkıları dinleyicilerle buluşacak. Aynı gün, dinleyicilerden gelen mesajlar da canlı yayınlarda paylaşılacak.

Anma etkinlikleri Ankara’da da devam edecek. CSO Ada Ankara, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü Ferdi Tayfur Anma Konseri’ne ev sahipliği yapacak.

Selami Parmaksız’ın sunumu ve yönetimiyle hazırlanan Amatör Sesler Programı, saat 19.00’da Tarihi Salon’da gerçekleştirilecek. Konserde, Ferdi Tayfur’un eserleri amatör sesler tarafından seslendirilecek. Etkinlik, tüm müzikseverlere açık ve ücretsiz olacak.

