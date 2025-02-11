Fenerbahçe’nin ‘Yeni yıldızı’

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“Zaferin Rengi” filminde Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Galip Kulaksızoğlu’nu canlandıran ünlü oyuncu duygularını şu sözlerle ifade etti: “Öncelikle çok duygusal olduğum bir gün. Fenerbahçe stadında ismimin yazması, bir yıldızın içinde ismimin yazması şahane. Ne kadar onore olduğumu kelimelerle anlatamıyorum. Tüm camiaya teşekkür ediyorum.” Fenerbahçeli taraftarlar da StarFan projesiyle kendi ya da sevdiklerinin isimlerini stadın farklı yerlerine konumlanan yıldızlara ekletebiliyor.