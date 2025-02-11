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Fenerbahçe’nin ‘Yeni yıldızı’

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#Kubilay Aka#Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi#Efsane Yol
Fenerbahçe’nin ‘Yeni yıldızı’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 08:35

KOYU bir Fenerbahçe taraftarı olan Kubilay Aka’nın adı Starfan projesi kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Efsane Yol’daki yıldızlar arasında yerini aldı.

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“Zaferin Rengi” filminde Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Galip Kulaksızoğlu’nu canlandıran ünlü oyuncu duygularını şu sözlerle ifade etti: “Öncelikle çok duygusal olduğum bir gün. Fenerbahçe stadında ismimin yazması, bir yıldızın içinde ismimin yazması şahane. Ne kadar onore olduğumu kelimelerle anlatamıyorum. Tüm camiaya teşekkür ediyorum.” Fenerbahçeli taraftarlar da StarFan projesiyle kendi ya da sevdiklerinin isimlerini stadın farklı yerlerine konumlanan yıldızlara ekletebiliyor.

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#Kubilay Aka#Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi#Efsane Yol

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