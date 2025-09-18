Fazıl Say’ın isyanı: Sessiz kalmayın Gazze’de yapılan soykırımdır

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısında bulundu. Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı’daki başlıca klasik müzik kurumlarının “İsrail yanlısı” tutumunu eleştirdi. Sanatçı X platformunda yaptığı paylaşımda “Bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duygularımı paylaşırken bile. Öyle manipüle ki Filistin destekçilerini ‘antisemitizm’ ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BU CİNAYETE SESSİZ KALMAMALIYIZ

Gazze’deki işgalin “soykırım” olduğunu vurgulayan Fazıl Say, paylaşımında sanat dünyasındaki meslektaşlarına çağrıda da bulundu. Sanatçı çağrısında şunları dile getirdi:_

“Gazze’de yapılan bir soykırımdır, nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım. Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, lütfen. Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Kalan ömrümü, onurumla yaşamak istiyorum. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa.”