Fatma D. babalık davası için DNA verdi, Hacı Sabancı süre istedi

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2021 yılında Nazlı Kayı ile evlenen işinsanı Hacı Sabancı’ya Fatma D. 3 yaşındaki oğlu Uzay’ın babası olduğu iddiasıyla dava açtı.



İstanbul Aile Mahkemesi’nde geçen hafta görülen duruşmada mahkeme, Hacı Sabancı’nın Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.



Mahkeme kararına göre Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Hacı Sabancı, birliktelik yaşadığı iddia edilen Fatma D. ve 3 yaşındaki Uzay isimli çocuğu DNA örneklerinin eşleşip eşleşmediğinin tespiti yapılacak.



Mahkeme ayrıca, Hacı Sabancı ve Fatma D.’nin Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’ne sevkleri için mahkeme kalemine 2’şer adet vesikalık fotoğrafla birlikte gelmelerine, aksi takdirde polis zoruyla getirilmelerine hükmetti.

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Küçük Uzay’ın Hacı Sabancı’ya olan benzerliği dikkat çekti.Mahkemenin babalık testi için Adli Tıp Kurumu’na sevk kararının ardından Fatma D. ile 3 yaşındaki Uzay isimli oğlu Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Babalık testi için gerekli olan 2’şer adet vesikalık fotoğraf ile belgeleri İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunan Fatma D. ile çocuğu, sevk işlemlerini yaptırdı. Ardından Adli Tıp Kurumu’na giden Fatma D. ile çocuğu, Hacı Sabancı ile DNA örneklerinin eşleşip eşleşmediğinin tespiti için gerekli testleri verdi.

Hacı Sabancı’nın yurtdışında olduğu için henüz mahkeme kalemine gitmediği ve bir hafta ek süre istediği öğrenildi.