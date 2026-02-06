'Fatih’in uyanmaması iyi oldu' demişti... Yonca Evcimik: Sözlerimin arkasındayım

Haberin Devamı

Ünlü isimler kutlama öncesi muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Yonca Evcimik, Fatih Ürek’in cenazesinde yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine ise “Nasıl anlarlarsa öyle anlasınlar. Keşke uyanmasaydı, hâlâ da öyle diyorum. 20 dakika oksijensiz kalmış, üstüne kaç ay yattı, büyük mucizeler olması lazım. Belki de onun için daha hayırlısı oldu” diye konuştu.

Doğum günü kutlamasına katılan bir diğer isim Simge oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü hatırlatıldığında gülümseyen şarkıcı, “Yine yalnızım. Evlilik düşünmüyorum, biri olmayınca zaten düşünülmez ama büyük konuşmayayım” dedi.

Geceye yeni nişanlı çift İrem Derici ve Melih Kunukçu da katıldı. Derici, “Çok mutluyuz. Dün çok eğlendik, sabah ise serum verildi. Hiç ünlü arkadaşlarımı çağırmadım, aile arasıydı” dedi.

Düğün tarihi sorulan Kunukçu, “Olursa bu sene olur” diye konuştu. Şarkıcı “Düğüne kırgın olduğunuz isimleri çağıracak mısınız” sorusuna ise “Kime kırgınım ki? Demet Akalın ile kırgındık, barıştık. Dün çok güzel bir mesaj atmış ‘Gözlerinizin içi gülüyor, çok mutlu olun inşallah’ diye. Ölümlü dünya” yanıtını verdi.Berkay ise Tarkan konserine gittiğini söyledi: “Sadece 20 dakika kalabildim çünkü benim de sahnem vardı. Tarkan Türkiye’de tektir.”