×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

'Fatih’in uyanmaması iyi oldu' demişti... Yonca Evcimik: Sözlerimin arkasındayım

Güncelleme Tarihi:

#Yonca Evcimik#Özgür Aras#14 Şubat Sevgililer Günü
Fatih’in uyanmaması iyi oldu demişti... Yonca Evcimik: Sözlerimin arkasındayım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 12:49

Ünlü menajer Özgür Aras’ın doğum günü kutlaması, Etiler’de bulunan “Oda by Venge” adlı mekânda yapıldı. Partiye sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Haberin Devamı

Ünlü isimler kutlama öncesi muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Yonca Evcimik, Fatih Ürek’in cenazesinde yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine ise “Nasıl anlarlarsa öyle anlasınlar. Keşke uyanmasaydı, hâlâ da öyle diyorum. 20 dakika oksijensiz kalmış, üstüne kaç ay yattı, büyük mucizeler olması lazım. Belki de onun için daha hayırlısı oldu” diye konuştu.

Fatih’in uyanmaması iyi oldu demişti... Yonca Evcimik: Sözlerimin arkasındayım


14 ŞUBAT’A YALNIZ GİRİYOR

Doğum günü kutlamasına katılan bir diğer isim Simge oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü hatırlatıldığında gülümseyen şarkıcı, “Yine yalnızım. Evlilik düşünmüyorum, biri olmayınca zaten düşünülmez ama büyük konuşmayayım” dedi.

Haberin Devamı

Fatih’in uyanmaması iyi oldu demişti... Yonca Evcimik: Sözlerimin arkasındayım



DEMET AKALIN TEBRİK ETTİ

Geceye yeni nişanlı çift İrem Derici ve Melih Kunukçu da katıldı. Derici, “Çok mutluyuz. Dün çok eğlendik, sabah ise serum verildi. Hiç ünlü arkadaşlarımı çağırmadım, aile arasıydı” dedi.

Fatih’in uyanmaması iyi oldu demişti... Yonca Evcimik: Sözlerimin arkasındayım


Düğün tarihi sorulan Kunukçu, “Olursa bu sene olur” diye konuştu. Şarkıcı “Düğüne kırgın olduğunuz isimleri çağıracak mısınız” sorusuna ise “Kime kırgınım ki? Demet Akalın ile kırgındık, barıştık. Dün çok güzel bir mesaj atmış ‘Gözlerinizin içi gülüyor, çok mutlu olun inşallah’ diye. Ölümlü dünya” yanıtını verdi.
Fatih’in uyanmaması iyi oldu demişti... Yonca Evcimik: Sözlerimin arkasındayım


Berkay ise Tarkan konserine gittiğini söyledi: “Sadece 20 dakika kalabildim çünkü benim de sahnem vardı. Tarkan Türkiye’de tektir.”

Fatih’in uyanmaması iyi oldu demişti... Yonca Evcimik: Sözlerimin arkasındayım

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yonca Evcimik#Özgür Aras#14 Şubat Sevgililer Günü

BAKMADAN GEÇME!