Fatih Ürek'in menajerinden açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor

'Yapılan asılsız ve spekülatif haberlere inanmamanızı rica ederiz' diyen ve Ürek için dua isteyen Mert Siliv paylaşımında şu sözlere yer verdi:"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir.

Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır.

Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz."