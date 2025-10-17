×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Fatih Ürek'in menajerinden açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Ürek#Kalp Krizi#Mert Siliv
Fatih Ürekin menajerinden açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 15:31

Evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan ve 2 gündür entübe olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama menajerinden geldi.

Haberin Devamı

'Yapılan asılsız ve spekülatif haberlere inanmamanızı rica ederiz' diyen ve Ürek için dua isteyen Mert Siliv paylaşımında şu sözlere yer verdi:"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir.

Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır.
Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

Gözden KaçmasınFatih Ürekin tedavisi sürüyor... Kalp krizini zayıflama iğnesi mi tetiklediFatih Ürek'in tedavisi sürüyor... Kalp krizini zayıflama iğnesi mi tetikledi?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Ürek#Kalp Krizi#Mert Siliv

BAKMADAN GEÇME!