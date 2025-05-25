Ezo Sunal'dan özel sergi! 'Sezen Aksu resim yapmaya teşvik etti'

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Beş yıldır resim yaptığını ve altı ay gibi kısa sürede sergisini hazırladığını anlatan Sunal “İki yıl ara verdikten sonra büyük bir hevesle tekrar resim yapmaya başlamıştım ve galerimle ‘Haydi sergi yapalım’ diye karar verdik. Ben de inanamıyorum ama yaklaşık altı ay içinde bu sergideki eserleri hazırladım. Kendimi tutamayacak derecede kusar gibi çizim yaptım, öyle geldi fikirler ve öyle çıktı. Sergide 21 eserimiz var” diye konuştu.

Resim yapmaya kendisini Sezen Aksu ile Sunay Akın’ın teşvik ettiğini ve hatta Aksu’nun bir klibinde yaptığı resimlere yer verdiğini belirten Ezo Sunal, “Pandemiden hemen önce resim yapmaya başlamıştım. O dönem Sezen Aksu klibinde benim resimlerimi de kullanmıştı. Hem Sezen Aksu hem de Sunay Akın beni teşvik etti. İki tablom Sezen ablanın evinde” dedi.

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BERKAY’A HİÇ O GÖZLE BAKMAMIŞTIM

Ezo Sunal, “Adile” filminde babası Kemal Sunal’ı Berkay Tulumbacı’nın canlandıracak olmasıyla ilgili de konuştu: “Sosyal medyada gördüm, heyecan verici, merakla bekliyoruz. Arkadaşlarımız oynuyor. Berkay da arkadaşımız zaten. Berkay’ı uzun zamandır tanıyorum. Hiç o gözle bakmamıştım, şimdi değişik geldi bana da. Makyajla, oyuncu yeteneğiyle insanlar hiç benzemediği birine bile çok benzer hale gelebiliyor. Yurtdışında da çok örnekleri var. Bence iyi iş çıkaracaklar.”

Ezo Sunal’ı kardeşi Ali Sunal yalnız bırakmadı.