Haberin DevamÄ±

Kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamayan Evrim AkÄ±n " AlgÄ± operasyonu sinirimizi bozdu. OturduÄŸum koltuktan kalkamÄ±yorum. AÄŸlamaktan bitap dÃ¼ÅŸtÃ¼m. Ä°yilikten baÅŸka ne yaptÄ±m? Annesi doÄŸum gÃ¼nÃ¼mÃ¼ kutluyor. 'Ä°yi ki hayatÄ±mÄ±zdasÄ±n' diyor" dedi.



Haberin DevamÄ±

-Beni bilen bilir; kadÄ±n Ã§ocuk ve hayvan haklarÄ± konusunda ne kadar hassas olduÄŸumu... BugÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m acÄ±yÄ± tarif etmem mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.Â-Bu bir itibar suikastÄ±. GÃ¶rÃ¼yorum ki ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor. Benim ve ekibimin kariyeriyle oynanÄ±yor. KonuÅŸmuyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ 10 gÃ¼ndÃ¼r hazmetmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ben nerede kime ne yaptÄ±m iyilikten baÅŸka...-Ben kimsenin eÅŸinden telefon falan istemedim. BunlarÄ±n ispatlarÄ± var zaten sosyal medya yazÄ±ÅŸmalarÄ±nda.Â-Kimsenin yÃ¼zÃ¼ne duman Ã¼flemedim. Hele bunu bir Ã§ocuÄŸu hiÃ§ yapmam, bir baÅŸkasÄ±na da yaptÄ±rmam.OnlarÄ±n zaten kendi Ã¶zel odalarÄ± vardÄ± anneleriyle oturduÄŸu. Sette sigara iÃ§mek de yasaktÄ±r.-EÄŸer Asena'ya kÃ¶tÃ¼lÃ¼k yapmak istesem, menajerimden destek olmasÄ±nÄ± neden isteyeyim.-Madem bu kadar kÃ¶tÃ¼yÃ¼m, neden benimle programlara Ã§Ä±ktÄ±. Bana sosyal medyadan 'Seni seviyorum' ile baÅŸlayan 'Bu kÄ±yafetleri giyiyorum Evrim Abla nasÄ±l' diye mesajlar attÄ±. DoÄŸum gÃ¼nlerimi kutladÄ±...Annesinin de mesajlarÄ± var.-Ortada bir piar Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± mÄ± var bilmiyorum. Benim tek suÃ§um iyilik yapmak.-Asena'nÄ±n anne ve babasÄ± 2008 yÄ±lÄ±nda boÅŸanmÄ±ÅŸlar. Ben sette kendisini Ã§ok fazla gÃ¶rmÃ¼yordum. Kendisi 2011 bana 2011 yÄ±lÄ±nda sosyal medya Ã¼zerinden mesaj atmÄ±ÅŸ. NumarasÄ±nÄ± ilk kez o zaman veriyor. Sonra biz arkadaÅŸÃ§a konuÅŸuyoruz. 2020 ya da 2021 yÄ±lÄ±nda bana duygularÄ±nÄ± anlatan bir mesaj yazdÄ±. Ben ÅŸaÅŸÄ±rÄ±p, bÃ¶yle bir ÅŸey nasÄ±l olabilir dile elimden telefonu attÄ±m. 6 ay sonra 'Derdi neymiÅŸ " diye aradÄ±m. Sonra bana duygularÄ±nÄ± anlattÄ± ve evet 3 yÄ±ldÄ±r kesintisiz olarak birlikteyiz. Ben ne kimsenin yuvasÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±m ne de babasÄ±ndan ayÄ±rdÄ±m.Â Zaten o dÃ¶nem benim de bir iliÅŸkim vardÄ±. Sette de herkes tanÄ±yordu.

-Benim sette kimseyi zorbalamam mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Hadi yaptÄ±m diyelim orada onlarca insan Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. BÃ¶yle bir ÅŸeye izin verirler mi? En baÅŸta Tan SaÄŸtÃ¼rk vardÄ±...Biliyorsunuz Ã§ocuklarla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. AnlatÄ±lan gibi bir ÅŸey gÃ¶rse o mÃ¼dahale etmez mi? Oya AydoÄŸan vardÄ± rahmetli, o bÃ¶yle bir ÅŸeye ÅŸahit olsa sessiz mi kalÄ±rdÄ±?

Haberin DevamÄ±

-Kendimi hiÃ§ bu kadar Ã¼zgÃ¼n ve Ã§aresiz hissetmemiÅŸtim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ iftira Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸeymiÅŸ ve ilk kez deneyimliyorum.



Â

Â