Evrencan Gündüz: Babamın eşyalarını kurtarmak istiyorum!

Gündüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sevenlerinden yardım istedi:

“Babam ile hayat arkadaşlığı yapmış bir kadın ile davamız 7 senenin sonucunda yasal varisin ben olduğumu ve bu kadının bu eşyalar üzerinde hiçbir hakkı olmadığını göstermiştir. Bu davadan hemen önce dostane bir şekilde kendisi bana ulaşmıştır. Bu davayı karşılıklı konuşarak bitirmek istediğini söylemiştir. Maalesef bu helalleşmenin aslında gözüktüğü gibi olmadığını görmemiz çok da uzun sürmemiştir. 7 sene boyunca bu eşyalar bir odada kapalı kaldı. Mühürlü olması gereken oda açıldı ve haciz geldikten sonra bütün eşyaların yok olduğunu gördük. Satıldı mı? Kiralandı mı?”

7 senedir bir odada çürüyor

Evrencan Gündüz, babasının eşyalarının yok olduğunu söyledi ve ekledi:

“Gitarist bir babam vardı. Onun tınıları ve ruhunun olduğu gitarlar var. Onun sahnede terlettiği kıyafetler var. Anısını yaşatacağınız bir sürü şey var. 7 senedir bir odada kullanılmadan çürüyorlardı. Bu anıların yaşatılmaya hakkı olduğunu düşünüyorum. Lütfen Marmaris’te devam eden bu dava ile ilgili Asım Can Gündüz severlerden yardım bekliyorum. Artık hakkım olan bu gönül mirasını devir alabilmem için bana yardım edebilecek birileri varsa, lütfen sizden yardım bekliyorum.”