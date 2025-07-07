Evlilik müessesesinde 3. senenin sonu!

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Paylaştıkları postta mutluluğunu dile getiren Yasemin Öz, "Yıl dönümü dump. Bilmem kaçıncı dublenin sonu. Evlilik müessesesinde ise 3. senenin sonu. Sirius’un ışığı kalbimizde, ilk dublemizi içişimiz ise tüm hücrelerimde: ‘Dönüşüme!’ Ömürlerce," dedi.

2022 yılında sade bir törenle dünyaevine giren çift, geçen 3 yıl boyunca hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında uyumlarıyla dikkat çekiyor. Aşklarıyla ilham vermeye devam eden Yasemin & Bülend çifti, mutluluklarını sevdikleriyle paylaşmayı sürdürüyor.