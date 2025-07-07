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Evlilik müessesesinde 3. senenin sonu!

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#Bülend Çolak#Yasemin Öz #Evlilik
Evlilik müessesesinde 3. senenin sonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 09:40

Ekranların sevilen isimlerinden Bülend Çolak ve eşi Yasemin Öz, evliliklerinin 3. yılını Instagram'da paylaştıkları bir postla sevenleriyle kutladı.

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Paylaştıkları postta mutluluğunu dile getiren Yasemin Öz, "Yıl dönümü dump. Bilmem kaçıncı dublenin sonu. Evlilik müessesesinde ise 3. senenin sonu. Sirius’un ışığı kalbimizde, ilk dublemizi içişimiz ise tüm hücrelerimde: ‘Dönüşüme!’ Ömürlerce," dedi.

Evlilik müessesesinde 3. senenin sonu

2022 yılında sade bir törenle dünyaevine giren çift, geçen 3 yıl boyunca hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında uyumlarıyla dikkat çekiyor. Aşklarıyla ilham vermeye devam eden Yasemin & Bülend çifti, mutluluklarını sevdikleriyle paylaşmayı sürdürüyor.

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#Bülend Çolak#Yasemin Öz#Evlilik

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