Evlilik harika bir şey

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Geçen cumartesi Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda konser veren sanatçı, evlilik üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Bir kez evlendiğini hatırlatan sanatçı, “Ben o duvağı taktım, onu attım omuzumdan. İnsan çok sevdiği ve çok iyi anlaştığı biriyle neden birlikte olmasın? Harika bir şey. Çocuk sahibi olsun, bütün hayatına eşlik etsin. Allah bana nasip etmedi, isteyene etsin” dedi.

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