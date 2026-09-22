×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Evlilik harika bir şey

Güncelleme Tarihi:

#Göksel#Bursa#Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
Evlilik harika bir şey
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 08:35

Göksel, “Rüyaların İşi” turnesi kapsamında Bursa’da müzikseverlerle buluştu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Geçen cumartesi Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda konser veren sanatçı, evlilik üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Bir kez evlendiğini hatırlatan sanatçı, “Ben o duvağı taktım, onu attım omuzumdan. İnsan çok sevdiği ve çok iyi anlaştığı biriyle neden birlikte olmasın? Harika bir şey. Çocuk sahibi olsun, bütün hayatına eşlik etsin. Allah bana nasip etmedi, isteyene etsin” dedi.

Evlilik harika bir şey


Göksel, düğün geleneklerine bakışının zaman içinde değiştiğini de söyledi: “Evlendiğim dönem ‘Gelinliğe ne gerek var?’ gibi fikirlerim vardı. Şimdi düşünüyorum da; bütün ritüellerin bir anlamı, tüm geleneklerimizin bir değeri var. O kına gecesi mesela. Belki ben kına gecesi yapmadığım için evliliğim yürümemiştir.”

Haberin Devamı

Evlilik harika bir şey

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göksel#Bursa#Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

BAKMADAN GEÇME!