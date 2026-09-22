Evlilik harika bir şey

Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 08:35
Göksel, “Rüyaların İşi” turnesi kapsamında Bursa’da müzikseverlerle buluştu.
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Geçen cumartesi Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda konser veren sanatçı, evlilik üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Bir kez evlendiğini hatırlatan sanatçı, “Ben o duvağı taktım, onu attım omuzumdan. İnsan çok sevdiği ve çok iyi anlaştığı biriyle neden birlikte olmasın? Harika bir şey. Çocuk sahibi olsun, bütün hayatına eşlik etsin. Allah bana nasip etmedi, isteyene etsin” dedi.Göksel
, düğün geleneklerine bakışının zaman içinde değiştiğini de söyledi: “Evlendiğim dönem ‘Gelinliğe ne gerek var?’ gibi fikirlerim vardı. Şimdi düşünüyorum da; bütün ritüellerin bir anlamı, tüm geleneklerimizin bir değeri var. O kına gecesi mesela. Belki ben kına gecesi yapmadığım için evliliğim yürümemiştir.”