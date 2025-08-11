‘Evliliğimizde sorun yok’ pozu

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 12:32
HAKLARINDA boşanma haberleri çıkan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’dan “mutlu aile pozu” geldi.
Oyuncu çiftin evliliğinde kriz yaşandığı, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla ortaya çıkmıştı. Ardından Oktay’ın rol arkadaşı Gülsim Ali’yle yakınlaştığı, çiftin arasının bu yüzden bozulduğu iddiası ortaya atıldı.
Manken Tuğçe Aral’ın, Oktay tarafından mesajla taciz edildiği iddiası da büyük ses getirdi. Ayrılık dedikodularına nokta koymak isteyen Oktay, eşi ve kızıyla fotoğrafını “Şükür sebebim ailem” notuyla paylaştı. Çift birbirini yeniden takibe alırken, Yıldız Çağrı Atiksoy
da yeni bir paylaşım yaptı. Oyuncu, yayınladığı kareyle “Sorun yok” mesajı verdi.