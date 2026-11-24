Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Çifte, evlenme hediyesi olarak Kraliçe 2. Elizabeth tarafından verilen Anmer Hall konutuna dün izinsiz giren iki erkek gözaltına alındı.

Zanlıların, hırsızlık şüphesiyle polis tarafından sorgulandığı belirtildi.

23 Kasım Pazartesi günü meydana gelen olayın ardından polis ekipleri, polis köpekleri, dronlar ve helikopterlerle bölgede inceleme başlatıldı.

Bu durum Kate ile William'ın konutuna şüpheli kişilerin bu kadar kolay ulaşması Buckingham çevreleri tarafından "dehşet verici" olarak nitelendirildi.

Olay sırasında Kate Middleton, Prens William ve üç çocukları George, Charlotte ile Louis konutta bulunmuyordu.

Her ne kadar Anmer Hall'u kır evi olarak kullansalar da Kate ile William, "ömürlük evimiz" dedikleri Forets Lodge'da oturuyorlar.