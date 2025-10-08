Ünlü isimlere 'uyuşturucu' operasyonu! İrem Derici ve Ziynet Sali'nin avukatlarından ilk açıklama

Haberin Devamı

Konuyla ilgili ünlü şarkıcının avukatı Ayşegül Mermer yazılı açıklama yayınladı.

"Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz.

Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır.

Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir."

'MÜVEKKİLEM SİGARA DAHİ KULLANMAZ'





Operasyonda adı geçen Ziynet Sali'nin avukatından da açıklama geldi.

"Müvekkilem Ziynet Sali'nin de gözaltına alındığı şeklindeki medya ve basındaki haberler doğru değildir.

Şöyle ki Müvekkilem Ziynet Sali de ifadeye davet edilmiş ancak yurtdışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir.

Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz : Müvekkilem Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişileri ile hiçbir ilgisi-alakası yoktur.

Müvekkilem Ziynet Sali'nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz.

Kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızia,

Ziynet Sali vekili

Avukat Cemil Cem Eribol"

