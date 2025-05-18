Eurovision'da kazanan belli oldu! Gazze protestosu damga vurdu

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Kazanan isim yarÄ±ÅŸmaya Avusturya adÄ±na katÄ±lan JJ oldu. AynÄ± zamanda opera sanatÃ§Ä±sÄ± olan JJ seslendirdiÄŸi Wasted Love isimli Ä°ngilizce ÅŸarkÄ±yla Ã¼lkesini birinciliÄŸe taÅŸÄ±dÄ±.

TartÄ±ÅŸmalarÄ±n odaÄŸÄ±ndaki Ä°srail halk jÃ¼risinin oylarÄ±yla ikinci gelirken Estonya ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ elde etti.

Ä°srail temsilcisi Yuval Raphael sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda televizyon yayÄ±nlarÄ±na yansÄ±masa da salondaki birÃ§ok kiÅŸi Filistin bayraÄŸÄ± aÃ§arak Raphaelâ€™i Ä±slÄ±kladÄ± ve protesto etti.

2024 MayÄ±s ayÄ±nda Filistin'i tanÄ±yan Ä°spanya, Ä°rlanda ve Slovenya'da yarÄ±ÅŸma canlÄ± ÅŸekilde yayÄ±nlanÄ±rken ekrana Ä°srailâ€™i protesto eden yazÄ±lar geldi.

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Eurovision 2025â€™te toplam 26 Ã¼lke finalde yarÄ±ÅŸÄ±rken Ä°sviÃ§re, geÃ§en yÄ±l Nemo'nun The Code adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±yla birincilik kazanarak bu yÄ±l ev sahibi Ã¼lke olmuÅŸtu.

Avrupa YayÄ±n BirliÄŸi'ne en yÃ¼ksek katkÄ±yÄ± yapan ve "Big Five" olarak bilinen Fransa, Almanya, Ä°talya, Ä°spanya ve BirleÅŸik KrallÄ±k yarÄ±ÅŸmanÄ±n finaline doÄŸrudan katÄ±lma hakkÄ±na sahip.

YÄ±llardÄ±r bÃ¼yÃ¼k umutlarla yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lan Ä°ngiltere bir kez daha halk oylamasÄ±nda neredeyse hiÃ§ puan alamayarak sonlarda yer aldÄ± ve bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± daha yaÅŸadÄ±.

Avusturya adÄ±na yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lan, tam adÄ± Johannes Pietsch olan 24 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± Ã¼lkesine Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Eurovison galibiyetini tattÄ±rmÄ±ÅŸ oldu.

Avusturya daha Ã¶nce 1966 ve 2014â€™te yarÄ±ÅŸmayÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlke aynÄ± zamanda 48 yÄ±l ile en uzun arayla kazanma rekorunu da elinde bulunduruyor.

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Euronews'e verdiÄŸi bir rÃ¶portajda JJ, ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z aÅŸk ve acÄ± veren duygularla gÃ¼Ã§ bulmakla ilgili olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±: "ÅžarkÄ± oldukÃ§a hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ ama bir yandan da tÃ¼nelin sonunda her zaman bir Ä±ÅŸÄ±k olduÄŸuna dair bir umut var. Ve eÄŸer kÄ±sa, kÃ¶tÃ¼ bir dÃ¶nem geÃ§irirseniz, bu onun Ã¼stesinden gelebileceÄŸiniz anlamÄ±na gelir Ã§Ã¼nkÃ¼... bu asla dÃ¼nyanÄ±n sonu deÄŸildir. Her durumdan her zaman olumlu bir notla Ã§Ä±karsÄ±nÄ±z. Umut en son Ã¶lÃ¼r."