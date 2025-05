Eurovision'da kazanan belli oldu! Gazze protestosu damga vurdu

Haberin Devamı

Kazanan isim yarışmaya Avusturya adına katılan JJ oldu. Aynı zamanda opera sanatçısı olan JJ seslendirdiği Wasted Love isimli İngilizce şarkıyla ülkesini birinciliğe taşıdı.

Tartışmaların odağındaki İsrail halk jürisinin oylarıyla ikinci gelirken Estonya ise üçüncülüğü elde etti.

İsrail temsilcisi Yuval Raphael sahneye çıktığında televizyon yayınlarına yansımasa da salondaki birçok kişi Filistin bayrağı açarak Raphael’i ıslıkladı ve protesto etti.

2024 Mayıs ayında Filistin'i tanıyan İspanya, İrlanda ve Slovenya'da yarışma canlı şekilde yayınlanırken ekrana İsrail’i protesto eden yazılar geldi.

Eurovision 2025’te toplam 26 ülke finalde yarışırken İsviçre, geçen yıl Nemo'nun The Code adlı şarkısıyla birincilik kazanarak bu yıl ev sahibi ülke olmuştu.

Avrupa Yayın Birliği'ne en yüksek katkıyı yapan ve "Big Five" olarak bilinen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık yarışmanın finaline doğrudan katılma hakkına sahip.

Yıllardır büyük umutlarla yarışmaya katılan İngiltere bir kez daha halk oylamasında neredeyse hiç puan alamayarak sonlarda yer aldı ve bir hayal kırıklığı daha yaşadı.

Avusturya adına yarışmaya katılan, tam adı Johannes Pietsch olan 24 yaşındaki şarkıcı ülkesine üçüncü Eurovison galibiyetini tattırmış oldu.

Avusturya daha önce 1966 ve 2014’te yarışmayı kazanmıştı.

Ülke aynı zamanda 48 yıl ile en uzun arayla kazanma rekorunu da elinde bulunduruyor.

Euronews'e verdiği bir röportajda JJ, şarkısının karşılıksız aşk ve acı veren duygularla güç bulmakla ilgili olduğunu açıklamıştı: "Şarkı oldukça hüzünlü ama bir yandan da tünelin sonunda her zaman bir ışık olduğuna dair bir umut var. Ve eğer kısa, kötü bir dönem geçirirseniz, bu onun üstesinden gelebileceğiniz anlamına gelir çünkü... bu asla dünyanın sonu değildir. Her durumdan her zaman olumlu bir notla çıkarsınız. Umut en son ölür."