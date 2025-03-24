Etnik stil ile cool’luk bir arada (SEMİRAMİS PEKKAN)

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Ama etnik kodlarını baştan sona doğru uyguladığı için Semiramis Pekkan’a diyebilecek hiçbir sözüm yok.

Renk tonları, takıları, süet çizmeleri ile gayet hoş görünüyor.

Bel çantası ve parkası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.

Bu kıyafeti diz altı, oversize etnik hırka ve püsküllü, süet Boho modeli bir omuz çantasıyla tamamlasaydı işte o zaman Semiramis Hanım’a şapka çıkarırdım.

Yıllara meydan okumasına ve cool’luğundan asla ödün vermemesine ise her zaman olduğu gibi yine tam puan.