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Etnik stil ile cool’luk bir arada (SEMİRAMİS PEKKAN)

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#SEMİRAMİS PEKKAN#Moda#Stil
Etnik stil ile cool’luk bir arada (SEMİRAMİS PEKKAN)
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 08:58

Etnik stili pek sevmem.

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Ama etnik kodlarını baştan sona doğru uyguladığı için Semiramis Pekkan’a diyebilecek hiçbir sözüm yok.
Renk tonları, takıları, süet çizmeleri ile gayet hoş görünüyor.
Bel çantası ve parkası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
Bu kıyafeti diz altı, oversize etnik hırka ve püsküllü, süet Boho modeli bir omuz çantasıyla tamamlasaydı işte o zaman Semiramis Hanım’a şapka çıkarırdım.
Yıllara meydan okumasına ve cool’luğundan asla ödün vermemesine ise her zaman olduğu gibi yine tam puan.

Etnik stil ile cool’luk bir arada (SEMİRAMİS PEKKAN)

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#SEMİRAMİS PEKKAN#Moda#Stil

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