Et tırnaktan ayrılmadı... Küçükken kucağında taşıdığı kardeşine kıyamadı

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Yıllar yılı birbirlerine kenetli bir şekilde sürdürdükleri mutlu hayatla konuşulan ünlü aile darmadağın oldu.

Beckham çifti büyük oğulları Brooklyn'i Amerikalı model ve oyuncu Nicola Peltz ile evlendirdikten sonra genç çiftle araları bozuldu.

Hatta Brooklyn, bundan böyle kendisi için bu hayatta tek kişinin karısı olduğunu kendi söyledi. Gerçekten de dediğini yaptı Brooklyn… Babasının doğum gününde bile ailesinin yanında değildi...

Son birkaç gündür herkes Brooklyn'in kardeşi Harper'ın bugünkü doğum gününü kutlayıp kutlamayacağını merak ediyordu.

Sonunda bu soru yanıtını buldu. Kendisi yanlarına gidemese de sosyal medya hesabından kardeşinin doğum gününü kutladı.

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Karısı Nicola, kendisi ve Harper'ın birlikte çekilen bir pozunu paylaştı Brooklyn. Yanına da "Doğum günün kutlu olsun Harper… Sen seviyoruz" diye yazdı.

Brooklyn'in karısı Nicola da aynı paylaşımı kendi sosyal medya sayfasından yeniden paylaştı.

Böylece küçük kız kardeşine kıyamadığını gözler önüne serdi. Brooklyn'in bu paylaşımı bazıları tarafından "Aileye uzatılan zeytin dalı" olarak nitelendirildi.

Brooklyn kardeşi Harper'ın yeni yaşını unutmadı. Ailesinin yanına gitmese de sosyal medya üzrerinden 14 yaşına giren kardeşini kutladı.

TÜM AİLESİ ONU KUTLADI

Harper için annesi, babası ve diğer ağabeyleri de sosyal medya paylaşımı yaptı. David kızıyla çekilen bir dizi pozunu paylaşıp "En özem ve değerli genç bayan" diye seslendi Harper'a. "Her günümüzü aydınlattığın için sana teşekkür ederiz. Mutlu yıllar" diye yazdı.

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'SENİNLE GURUR DUYUYORUM'

Victoria de yine kızıyla çekilen dizi dizi pozları eşliğinde Harper'ın yeni yaşını kutladı. O da kızına "Doğum günün kutlu olsun benim dünyam. Sen benim her şeyimsin ve ben senin güçlü, kendine güvenli, yetenekli bir genç hanım haline geldiğini görüp gurur duyuyorum" dedi.

Sonra da "Sen benim en iyi arkadaşımsın. Senin annen olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" diye bitirdi satırlarını.