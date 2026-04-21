Estetikli dediler, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nÄ± seÃ§ildi

People dergisinin seÃ§imine gÃ¶re bu kez oyuncu Anne Hathaway bu unvana deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ä°ÅŸin ilginci, 43 yaÅŸÄ±ndaki Hathaway daha geÃ§tiÄŸimiz hafta yÃ¼zÃ¼ne aÅŸÄ±rÄ± estetik yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.

ESTETÄ°K Ä°DDÄ°ALARINI YALANLADI

Åžeytan Marka Giyer (Devil Wears Prada) filmiyle yÄ±ldÄ±zlaÅŸan sonra da kariyer basamaklarÄ±nÄ± koÅŸarak tÄ±rmanan 43 yaÅŸÄ±ndaki Hathaway, derginin mayÄ±s sayÄ±sÄ± iÃ§in bir de kapak pozu verdi.

2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana Adam Schulman ile evli olan Anne Hathaway, People'a verdiÄŸi rÃ¶portajda gÃ¼zellik sÄ±rlarÄ±nÄ± da anlattÄ±.

Eski bir balerin olan kiÅŸisel eÄŸitmeni Monique Eastwood'a Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±ran Hathaway "Onunla bire bir egzersiz yapabildiÄŸim iÃ§in ÅŸanslÄ±yÄ±m" diye konuÅŸtu.

Hathaway, gÃ¼zelliÄŸe bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± da anlattÄ±. Bu konuda bir yapÄ±mcÄ±nÄ±n sÃ¶ylediklerini yÄ±llar boyunca unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±: "Bir keresinde bir yapÄ±mcÄ± bana, eÄŸer gÃ¼zellik iÃ§inde gerÃ§eÄŸi barÄ±ndÄ±rÄ±yorsa bir miktar Ã§irkinlik de iÃ§erebilir demiÅŸti. Benim gÃ¼zellik anlayÄ±ÅŸÄ±m da her zaman bu Ã§izgide" diye konuÅŸtu Hathawayâ€¦

Oyuncu, hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan ve uzun sÃ¼re konuÅŸulan estetik iddialarÄ±nÄ± da yalanladÄ±.

EVLÄ°, MUTLU VE Ä°KÄ° Ã‡OCUKLU:Â Adam Schulman ile evliliÄŸinden 10 ve 6 yaÅŸlarÄ±nda iki oÄŸlu bulunan Hathaway, 2013 yÄ±lÄ±nda Les Miserables (Sefiller) filmindeki performansÄ±yla en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Oscar kazanmÄ±ÅŸtÄ±.





People dergisinin 'dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nÄ±' seÃ§imleri zaman zaman tartÄ±ÅŸma yaratÄ±yor. Hathaway'in bu unvanÄ± almasÄ± da hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan estetik iddialarÄ±ndan sonra geldi.Â