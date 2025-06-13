Estetik operasyonları için ne kadar harcadı? Danla Bilic ilk kez açıkladı!

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“Popo ameliyatımı düzelttirmek için 70 bin dolar ödedim.”

Bu çarpıcı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken Danla Bilic, özellikle kalça estetiği operasyonunun kendisine büyük bir maddi yük getirdiğini ifade etti.

Yaptırdığı ilk popo estetiği sonucundan memnun kalmadığını söyleyen Bilic, sonrasında revizyon operasyonuna ihtiyaç duyduğunu ve bunun maliyetinin tam 70 bin dolar (yaklaşık 2.7 milyon TL) olduğunu belirtti.

Göz, göğüs, burun… Liste uzayıp gidiyor!

Popo estetiğiyle sınırlı kalmayan Danla Bilic, güzellik uğruna birçok farklı operasyon geçirdiğini de itiraf etti. Özellikle göz çektirme (fox eyes), burun estetiği ve meme ameliyatları gibi işlemlerin de oldukça pahalıya mal olduğunu söyledi.

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Sosyal medyada estetik konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündem olan Bilic, hem Türkiye’de hem yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili detaylara da yer verdi.

Estetikle ilgili yargılayıcı söylemlerden rahatsızlık duyduğunu dile getiren fenomen, “Kendimi iyi hissettiğim sürece, kimin ne düşündüğü umurumda değil” dedi.

9 yılda 300 bin dolar: “Bu benim hikâyem”

İlk estetik operasyonunu 9 yıl önce geçiren Danla Bilic, bugüne dek geçirdiği tüm işlemler için toplamda 300 bin dolar (yaklaşık 11 milyon 800 bin TL) harcadığını açıkladı. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok takipçisi Bilic'in açıklamasına destek verirken bazıları da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sosyal medyada yorum yağmuru

Danla Bilic’in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar “Kendi parasını harcıyor, bize ne?” derken, bazıları ise “Estetik uğruna servet harcanır mı?” şeklinde eleştirilerde bulundu.