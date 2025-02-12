Eşref Rüya için stüdyoya girdi

Haberin Devamı

Dizide Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ilk kez başrollerde buluşacak.

Uluç Bayraktar’ın yönettiği dizide Özdemir, müzik grubu olan Nisan adlı şarkıcıya hayat verecek.

Ünlü oyuncunun dizideki şarkıları kendisinin seslendireceği, bunun için de usta müzik adamı Metin Özülkü’den ders almaya başladığı öğrenildi.

Özdemir, Özülkü’yle fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Bu hayattaki en güzel şey sevdiğin insanlarla yol yürümek. İyi ki varsın, çok şanslıyım.”

Dizide Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği suç dünyasının önde gelen isimlerinden Eşref ile Nisan’ın yolunun bir aşiret düğününde kesişeceği öğrenildi. Dizi ekibi ise geçen hafta sete çıktı.