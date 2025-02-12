×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Eşref Rüya için stüdyoya girdi

Güncelleme Tarihi:

#Demet Özdemir #Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy
Eşref Rüya için stüdyoya girdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 09:04

Demet Özdemir, Kanal D’de yayınlanacak yeni dizi projesi ‘Eşref Rüya’daki rolü için stüdyoya girdi.

Haberin Devamı

Dizide Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ilk kez başrollerde buluşacak.

Uluç Bayraktar’ın yönettiği dizide Özdemir, müzik grubu olan Nisan adlı şarkıcıya hayat verecek.

Ünlü oyuncunun dizideki şarkıları kendisinin seslendireceği, bunun için de usta müzik adamı Metin Özülkü’den ders almaya başladığı öğrenildi.

Eşref Rüya için stüdyoya girdi

Özdemir, Özülkü’yle fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Bu hayattaki en güzel şey sevdiğin insanlarla yol yürümek. İyi ki varsın, çok şanslıyım.”

Dizide Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği suç dünyasının önde gelen isimlerinden Eşref ile Nisan’ın yolunun bir aşiret düğününde kesişeceği öğrenildi. Dizi ekibi ise geçen hafta sete çıktı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demet Özdemir#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy

BAKMADAN GEÇME!