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Eşref ile Nisan'ın romantik anları: Tutarsam bırakmam!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 12:34

Kanal D’nin dikkat çeken dizisi ‘Eşref Rüya’ duygusal bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin son bölümünde Nisan’ın aniden Eşref’i öpmesiyle şaşıran Eşref, ‘Rüya’ ile ‘Nisan’ arasında sıkışıp kalacak.

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Bu akşam ekrana gelecek dizide Nisan, Çiğdem'in Eşref'e olan takıntısından şüphelenmeye başlarken, Ekip de Nisan'dan şüphelenecek. Duygularına yenik düşen Eşref’in Nisan'a söylediği "Tutarsam bırakmam!" cümlesi izleyiciyi ekran başına bağlayacak. İntikam oyunlarının ortasında kalan Nisan ve Eşref, her şeye rağmen kalplerinin sesini dinlemeyi seçecekler mi?

Eşref ile Nisanın romantik anları: Tutarsam bırakmam

“DÜŞERSEN TUTARIM, TUTARSAM DA BIRAKMAM”

Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı Eşref Rüya, duygu yüklü bir bölümle ekrana gelecek. Dizide ilk kez asansörde karşılaşan ikilinin yine asansördeki duygusal diyalogları izleyiciyi derinden etkileyecek. Nisan’ın “İyi hissetmiyorum kendimi, düşer bayılırım burada” dediği anlarda Eşref, “Düşersen tutarım, tutarsam da bırakmam” sözleri bölüme dair büyük merak uyandırıyor.

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Eşref Rüya bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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