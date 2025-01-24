×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

'Eski Teoman 6’da yatardı yeni Teoman 6’da kalkıyor'

Güncelleme Tarihi:

#Teoman#Nişantaşı#Rock’N Roll
Eski Teoman 6’da yatardı yeni Teoman 6’da kalkıyor
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 15:38

Teoman zaman içinde yaşadığı değişimi anlattı. “Ben hâlâ rock’n roll’cu Teoman’ım ama başka rollerim de var artık” diyen şarkıcı, artık çapkınlık yapmadığını söyledi.

Haberin Devamı

Teoman önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Muhabirlere “Yine bir manşet uydurayım” diye takılan şarkıcı, “Instagram’da güzel kızları takip ediyorum” açıklaması hakkında konuştu: “Zamparalık yapmadığımı, onları güzel figürler olarak takip ettiğimi söylemiştim aslında. Bu yaştan sonra insan zampara olmasa daha iyi olur. Vites küçültmekte fayda var.”

Çapkınlık yaptığı yılların hatırlatılması, Teoman’ı güldürdü: “Şimdi düşününce komik geliyor. Eski Teoman 6’da yatardı, yeni Teoman 6’da kalkıyor. O yıllardaki gibi yaşamıyorum. Ben hâlâ rock’n roll’cu Teoman’ım ama başka rollerim de var artık. Hem işadamıyım hem aile reisiyim. Alışık olmadığım farklı sorumluluklar yüklendim.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teoman#Nişantaşı#Rock’N Roll

BAKMADAN GEÇME!