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Teoman önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Muhabirlere “Yine bir manşet uydurayım” diye takılan şarkıcı, “Instagram’da güzel kızları takip ediyorum” açıklaması hakkında konuştu: “Zamparalık yapmadığımı, onları güzel figürler olarak takip ettiğimi söylemiştim aslında. Bu yaştan sonra insan zampara olmasa daha iyi olur. Vites küçültmekte fayda var.”



Çapkınlık yaptığı yılların hatırlatılması, Teoman’ı güldürdü: “Şimdi düşününce komik geliyor. Eski Teoman 6’da yatardı, yeni Teoman 6’da kalkıyor. O yıllardaki gibi yaşamıyorum. Ben hâlâ rock’n roll’cu Teoman’ım ama başka rollerim de var artık. Hem işadamıyım hem aile reisiyim. Alışık olmadığım farklı sorumluluklar yüklendim.”